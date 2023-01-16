Россия может иметь сотни ракет Х-22, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

Кроме того, Игнат также отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составлять сотни. Также, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть – утилизирована.

В частности, спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что наказание для российских преступников непременно будет.

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"Они дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам. Понятно, что это отбросы и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", – сказал спикер.

Игнат также отметил, что сейчас не проблема найти эти списки и поименно узнать обо всех – от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая отдавала приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города.

Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.

Вечером 14 января Алексей Арестович в прямом эфире на ютубе заявил, что трагедия в Днепре – результат работы украинской ПВО. После этого российские СМИ и пропагандисты начали тиражировать эту фейковую информацию.

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