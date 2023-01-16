Россия может иметь сотни ракет Х-22, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами противовоздушной обороны, которые Украина имеет на вооружении
Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.
Кроме того, Игнат также отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составлять сотни. Также, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть – утилизирована.
В частности, спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что наказание для российских преступников непременно будет.
Читайте также: У ПВО нет средств для сбивания ракет Х-22, - Воздушные силы ВСУ
"Они дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам. Понятно, что это отбросы и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", – сказал спикер.
Игнат также отметил, что сейчас не проблема найти эти списки и поименно узнать обо всех – от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая отдавала приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.
- Вечером 14 января Алексей Арестович в прямом эфире на ютубе заявил, что трагедия в Днепре – результат работы украинской ПВО. После этого российские СМИ и пропагандисты начали тиражировать эту фейковую информацию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное