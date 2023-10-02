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Россия может готовиться к испытаниям ядерного оружия в Арктике, - NYT

2 октября, 2023 понедельник
22:06
Война с Россией

Фото с российской базы в Арктике показывают, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты

Об этом пишет The New York Times .

Журналисты предполагают, что это может быть подготовка к испытанию ракеты "Буревестник". Отмечается, что подготовительные работы, видные на снимках, подобны тем, которые предшествовали предварительным испытаниям.

На фото, сделанных утром 20 сентября, видны многочисленные транспортные средства на стартовой площадке на базе – среди них грузовик с прицепом, размеры которого соответствуют размерам ракеты. Кроме того, с точки запуска убрали защитное укрытие. Позже его вернули на место, однако на спутниковых снимках за 28 сентября снова видна подобная активность.

31 августа российские власти выпустили авиационное сообщение о "временной опасной зоне" и посоветовали пилотам избегать части Баренцева моря. В настоящее время это предупреждение значится до 6 октября. Россия опубликовала подобное сообщение перед испытанием "Буревестника" в 2019 году.

Кроме того, два российских самолета, специально используемых для сбора данных о запуске ракет, в начале августа находились в 160 км к югу от места запуска на авиабазе Рогачево. Самолеты принадлежат "Росатому" и согласно дополнительным спутниковым снимкам, они оставались на этой базе по крайней мере до 26 сентября. Издание отмечает, что во время испытаний "Буревестника" в 2018 году самолеты такого типа также находились поблизости.

По данным мониторинговой группы Nuclear Threat Initiative, сейчас нам известно о 13 испытаниях, проведенных Россией между 2017 и 2019 годами, и все они были неудачными. Отмечается, что "Буревестник" может нести обычную боеголовку, но на практике, вероятно, будет иметь ядерное, хотя и меньшее по размерам, чем у большинства другого ядерного оружия. По словам экспертов, если ее использовать в военное время, эта ракета может обладать потенциалом для уничтожения крупных городских районов и военных целей.

  • В пятницу, 1 сентября, российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы поставили на боевое дежурство .
Россия
ядерное оружие
ядерная безопасность
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