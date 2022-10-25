Россия может готовить ядерный теракт: заявление Энергоатома

Такую версию допускают в Энергоатоме, обнародовав соответствующее заявление.

В компании отмечают, что на это указывают определенные обстоятельства:

"На протяжении последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. Эти работы российские военные ведут собственными силами в тайном режиме. Украинский персонал и присутствующих на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают", - говорится в заявлении.

В Энергоатоме сообщили, что в хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых - по 24 сборника отработанного ядерного топлива. Разрушение контейнеров приведет к радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории.

"Уже двое суток представители российских властей и вся вражеская пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС. Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС. Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на Запорожской АЭС".

Компания призвала Международное агентство по атомной энергии как можно скорее оценить провокационные и угрожающие действия и заявления российской стороны.

Напомним, захватчики давят на работников ЗАЭС, чтобы они заключили контракты с Росатомом.

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