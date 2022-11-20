Россия может готовить следующие провокации в странах НАТО – дипломат Брайза

Пшеводув. Российская ракета, скорее всего, убила двух человек и мы понимаем, что этот инцидент чрезвычайно мощный, потому что он мог бы иметь очень большие последствия. Во всяком случае, понимаем, что ситуация обострилась настолько, что может рано или поздно быть задействована 5-я Статья Евроатлантической Хартии.

Мы точно не знаем, что произошло. Президент Байден повторил комментарии Президента Польши Анджея Дуды о том, что это точно не было нападение на Польшу, по крайней мере, так сказал президент Дуда. И Президент Байден сказал, что доказательства на сегодняшний день указывают на то, что это не была российская ракета, а выпущена она была именно в Украине.

Кстати, проведя свое исследование, просмотрев разные разговоры в Твиттере, кое-кто приходит к выводу, что эта ракета была на вооружении Украины, а не России, мол, кто там знает. Я очень внимательно слушал, что сказал по этому поводу Президент Зеленский, а именно, что он получил отчет от украинской противовоздушной обороны, где сказано, что это не украинская ракета, и он собирается поверить им на слово. И это логично, ведь он является главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, и все же он также сказал, что ждет дополнительную информацию.

Я думаю, что прав Генеральный секретарь НАТО господин Столтенберг, который сказал, что даже если эта ракета была украинской, Украина не виновата, вся вина лежит на плечах России.

Если Украина выпустила ракету противовоздушной обороны и попала на польскую территорию, то это только потому, что Россия нападает на Украину. Следовательно, никакой вины Украины в этом нет.

Я также считаю, что мы знаем, что это был ЗРК С-300 и мы также знаем, что Россия перепрофилировала ЗРК С-300 для наземных атак, поскольку у нее заканчиваются другие высокоточные управляемые ракеты класса "земля-земля". Так что я все еще допускаю возможность того, что это могла быть Россия, выпустившая С-300. Но сознательное попадание на польскую территорию было бы необычайной провокацией. Учитывая, каким было российское опровержение, мои инстинкты подсказывают мне, что в этом случае мог быть и несчастный случай, в то же время, вполне возможно, что это могла быть и провокация. Россия тогда ведь выпустила более 100 ракет по украинской территории, поэтому вероятность того, что конфликт перебросится на территорию НАТО в Польше уже ощущается практически

Я бы не хотел быть так называемым плохим пророком, но в любом случае понимаем, что подобная провокация может повториться. В других обстоятельствах и другая ракета может заблудиться и ударить в тот или иной населенный пункт Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Словакии или Чехии. Никто не застрахован от подобного, потому что идет война и россияне в последние дни чуть ли не по 100 ракет выпускают по нашей территории. Соответственно, хотелось бы понимать, скажет ли кто-нибудь, публично или непублично, Путину СТОП?

Соединенные Штаты в какой-то момент сказали Путину остановиться. Мой бывший начальник в Государственном департаменте Билл Бернс, возглавляющий сейчас ЦРУ, недавно был в Анкаре, где встречался со своим российским коллегой Нарышкиным и, по сообщениям СМИ, директор Бернс сказал, что они не должны даже и думать об использовании ядерного оружия. Я не знаю, что еще конкретно он сказал, но общий тон был направлен на то, чтобы остановить это. Расходы для России будут колоссальными - они уже чрезвычайно высоки и продолжат расти.

Да, теоретически это могла быть провокация со стороны России, чтобы проверить нашу решимость, и следующим шагом могут быть нападения на любую из стран Балтии или даже на Польшу или Чехию.

Но если произойдет хотя бы одно подобное нападение, я думаю, что реакция Соединенных Штатов, Польши и других стран НАТО будет значительно отличаться. Будем откровенны, никто в НАТО, и никто в России – надеюсь, люди там еще не сошли с ума – никто не хочет, чтобы была применена статья 5 и чтобы наступила Третья мировая война между НАТО и Россией. Независимо от того, что говорит российская пропаганда, несмотря на нелепое заявление посла России в Организации Объединенных Наций, несмотря на заявление бывшего президента и премьер-министра Медведева, несмотря на вопли, что эти сообщения с Запада являются провокацией, чтобы попытаться втянуть НАТО в войну, что просто смешно. Трезвомыслящие люди в России понимают, что статья 5 будет катастрофой как для России, так и для всего мира. Поэтому думаю, что все сегодня коллективно вздохнули с облегчением, что Россия, возможно, не собиралась нападать на территорию НАТО, но если это повторится, станет ясно, что это не просто совпадение. Я помню свой опыт работы в Белом доме. 11 сентября 2001 года, перед нашей первой утренней встречей, мы увидели, как первый самолет попал в одну из башен-близнецов, и мы все тогда подумали, что это был ужасный несчастный случай. Мы провели нашу встречу, я вышел и снова посмотрел новости, и увидел, что уже второй самолет попал в башни-близнецы, и мы сразу поняли, что это была намеренная террористическая атака. Так же было бы, если бы произошло еще одно такое нападение на польскую территорию

Мы понимаем, что директор ЦРУ Бернс, встречаясь с главой российской службы внешней разведки Нарышкиным, наверное, говорил не только о недопустимости применения ядерного оружия. Понимаем, что, скорее всего, они могли быть определенными дипломатическими эмиссарами, которые могли обменяться так называемыми опиниями - обмен мнениями между представителями разных государств так сказать. И понимаем, о чем они могли говорить. Они могли пытаться определить контур переговоров, потому что все больше появляются сигналы, что Россия готова к тем или иным переговорам. Понимаем, что ключевое условие с нашей стороны – это вывод российских интервенционных войск с нашей территории и гарантии нашей безопасности. Но если говорить о так называемом переговорном контуре, господин амбасадор, как вы видите готовность России к реальному выводу войск и на каких условиях?

Это важный вопрос, и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли вчера сказал, что с наступлением зимы тактические военные операции замедлятся, потому что будет очень холодно, и как показывает практика, именно так проходят зимние военные операции. Он предположил, хотя возможно, и не предположил, я не знаю, но, возможно, у него было больше информации, но он думал, что приходит время, когда Путину придется подумать о переговорах о том, как прекратить боевые действия и сохранить какое-то подобие своей репутации. Поэтому любая война заканчивается дипломатическими переговорами. Заключается либо перемирие, либо мирный договор или соглашение, либо война продлевается на неопределенный срок. В данном случае, я считаю, что украинские военные в партнерстве со своими союзниками по НАТО победили Россию на поле боя. Сейчас войска РФ, как мы все знаем, вышли из Херсона. Они находятся на левом берегу Днепра, и это огромное унижение для российских военных, наподобие их выхода из Афганистана. И они не будут побеждать там, они не будут побеждать на Донбассе, где Украина тоже их постоянно оттесняет. Россия проиграла военный период. Так что вопрос в том, насколько сильно Россия хочет проиграть. Я трактую российские оборонные формирования на левом берегу Днепра как обороняющиеся не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить Крым от потери в результате украинского наступления. В военном плане ситуация для России оставляет желать лучшего. Все, что она может сделать, это проддолжать уничтожать Украину, принося страдания ее жителям, храбрым украинцам, думая, что вы прогнетесь и сломаетесь, но это не о вас. Ваша решимость становится сильнее с каждой следующей атакой, поэтому они ничего не могут сделать. Путин пытался напугать нас угрозой ядерной войны, но господин Бернс поехал и пригрозил Москве, чтобы та прекратила эти угрозы. Поэтому у него больше нет военных вариантов. Он не может выиграть эту войну. Он контролирует российские СМИ, поэтому он в конце концов способен преподнести своим людям любой результат как победный. Следует учитывать русский способ мышления. Россияне думают не так, как мы. Они не думают о затратах или выгодах, или о том, какова общая стратегическая цель России в попытке уничтожить Украину. Я думаю, что они исходят из того, что им просто нужно показать Западу, что их не запугать, что они дадут отпор, и даже если они лишатся многих солдат, они все равно будут стоять на своем. Они подчеркивали, что будут бороться, если их интересы будут под угрозой, и я думаю, что Путин сможет вывести эту идею на национальный уровень, а затем продолжить вывод своих войск. Но главным вопросом будет Крым. В России это будет разрушительным и возможно смертельным политическим ударом для Путина, если он согласится вернуть Крым Украине. А для президента Зеленского это будет очень болезненным политическим ударом, если после всего этого он просто скажет: "Хорошо, Россия может оставить Крым себе". Так что этот вопрос очень трудный.

Еще один важнейший момент. Это гарантия украинской безопасности. Какая формула могла бы быть действенной, потому что в нашей Конституции записано о неизменности евроатлантического курса Украины, то есть мы готовы вступать в НАТО, мы подали даже заявку. Как подобный момент можно было бы сейчас реализовать?

Я сейчас в Бухаресте, в Румынии, я был здесь и в апреле 2008 года, когда НАТО приняло ужасное решение, в значительной степени благодаря тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель, не предлагать План действий по членству Украине и Грузии. И я считаю, что это была одна из самых больших стратегических ошибок, которые НАТО когда-либо совершало. Потому что, если бы евроатлантический путь Украины, если бы ее членство в НАТО приближалось через соответствующий план действий по членству, я не думаю, что Путин когда-нибудь решился бы на вторжение в Грузию, а также он бы не двинулся в Украину в 2014 году, и мы бы сегодня говорили о чем-нибудь другом. Я понимаю, что в Конституции Украины записано, что членство в НАТО является вашим устремлением.

Но посмотрим, дипломаты и политические лидеры могут подойти креативно к поиску решения, используя конструктивную двусмысленность, которая заключалась бы в том, что Украина пока сохраняет нейтралитет, но свое устремление она сохраняет на будущее.

Я имею в виду, что рассматриваемое соглашение, которое было предварительно воспринято Украиной в марте этого года, заключалось в том, что Украина объявит о своем нейтралитете, не указано сколько он продолится, а статус Крыма и Донбасса будет определен или обсужден через 15 лет; Россия выведет все свои войска, пришедшие после 24 февраля. Я знаю, что и для президента Зеленского, и для украинского народа такое соглашение уже утратило свою актуальность, так что о подобном еще нужно договариваться. Но с точки зрения гарантий безопасности, кроме краткосрочного членства в НАТО, можно быть еще более креативным в этом вопросе. У нас есть особое усиленное партнерство с Финляндией и Швецией, например, которые сейчас наконец-то собираются присоединиться к НАТО. У нас с ними было очень особое партнерство в сфере безопасности. И Швеция даже заявила несколько лет назад, хотя тогда не желала вступать в НАТО, но по сути они сделали свой собственный эквивалент солидарности со статьей 5, в которой говорится, что нападение на любого члена НАТО будет рассматриваться как нападение на Швецию. Поэтому Украина может прибегнуть к подобному сделать такие заявления, и даже если Украина еще не получит членство в НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как страна-участница.

Встреча на острове Бали. Там ведь состоялась без сомнения историческая встреча президента Джозефа Байдена с лидером Китая - Си Цзиньпином. И нас больше всего интересует, как это может повлиять на российскую агрессию? Будет ли Си Цзиньпин сейчас готов больше играть с США, потому что когда говорят о биполярном мире - это не предполагает третьего игрока - Российской Федерации и, возможно, сейчас Си Цзиньпин после разговоров с президентом Байденом будет готов активнее работать в данной ситуации.

Прежде всего, я думаю, что это, безусловно, должно быть G19. Россия никак не заслуживает членства в этой группе, поэтому ее необходимо исключить по сценарию изгнания из G8. Исходя из моего понимания того, что обсуждали Си Цзиньпин и президент Байден, конечно, их взаимная оппозиция к войне России против Украины была ключевым пунктом. Не только Си Цзиньпин, но и Нарендра Моди, лидер Индии, четко дали понять в последние месяцы, что они считают неприемлемым то, что Россия прибегает к ядерным угрозам. И в коммюнике G20 мне было действительно интересно, что все стороны, включая Россию, согласились осудить войну в Украине. Конечно, Россия пытается представить это как осуждение Украины, но я думаю, что Си Цзиньпин и Джозеф Байден подразумевали под этим коммюнике именно осуждение России за ее безрассудство, за ее военные преступления в ее незаконном вторжении в Украину. Настроение между Си Цзиньпином и Байденом, опять же исходя из заявлений обеих сторон после встречи, казалось, не было отрицательным. Казалось, что они стремятся, или уже создают новый фундамент для прагматических отношений, несмотря на никуда не девшиеся огромные разногласия по Тайваню, а также большие разногласия по торговле, ведь торговые санкции администрации Трампа по Китаю все еще действуют в администрации Байдена.

Но противодействие российской войне в Украине – это то, что объединяет США и Китай, равно как и необходимость бороться с пандемией во всем мире и восстанавливать свои экономики, несмотря на торговые разногласия.

И, наконец, борьба с климатическими изменениями также объединяет США и Китай, создавая совершенно иную атмосферу в отношениях США с Китаем, чем у России с Китаем. В конце концов, это тот же Китай, и ни о какой дружбе речь не идет, но сейчас можно искать пути для сотрудничества, и одним из них является сдерживание России от дальнейших военных преступлений против Украины.

Понятно, что в сложившейся ситуации мира не может быть, пока Путин не вывел свои войска, и все же все чаще звучат те или иные попытки говорить о возможности мирных переговоров и т.д. Вы очень правильно очертили ситуацию, но хотел бы уточнить, связано ли это как-то с тем, что у Путина заканчиваются ресурсы - экономические и военные? В частности, визит Патрушева в Иран показал, что российская ракетная программа без Ирана не может реализоваться. Соответственно, по вашему мнению, сколько у России сейчас есть ресурсов, чтобы продолжать активную фазу войны? Мы понимаем, что человеческий ресурс есть, но это вопрос техники и экономических ресурсов.

Это зависит от того, сколько страданий Путин хочет нанести украинскому народу. Мы знаем, что в России, как вы сказали, заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы, и она перешла на иранские не очень точные беспилотники. Следовательно, у России нет достаточных объемов ракетных вооружений и нет возможности их восстановить из-за технологических и торговых ограничений и санкций, введенных против России. Но у нее все еще много денег - Россия все еще зарабатывает огромные суммы от экспорта нефти и природного газа, хотя уже все меньше и меньше. Россия может закупать оружие у Ирана, у Северной Кореи и, к сожалению, продолжать приносить страдания еще некоторое время. Это означает, что международное сообщество должно действовать против Ирана. Мы как-то говорили с вами об американско-иранских отношениях или, по крайней мере, упоминали о них. Мы говорили, что администрация Байдена надеялась улучшить отношения с Ираном и, возможно, воскресить общий всеобъемлющий план действий, так называемое Иранское ядерное соглашение, но это уже неактуально. И сейчас в Вашингтоне снова сосредоточены на том, как нажать на Иран. Во-первых, из-за его жестоких репрессий, по сути, против женщин и девушек, протестующих по всей стране после смерти женщины, иранской курдки по происхождению, находившейся под стражей религиозной полиции. Во-вторых, конечно, потому, что сейчас Иран поддерживает Россию против Украины. Итак, пора международному сообществу нажать на Иран, чтобы он прекратил поставки оружия в Россию, но я думаю, что в арсенале Ирана достаточно такого оружия, чтобы позволить России продолжать действовать еще некоторое время. И в итоге необходимо дать вам то, о чем вы в Украине просили все это время, а именно, чтобы мы помогли вам закрыть ваше небо, обеспечив более мощные системами противовоздушной обороны, что сейчас мы и делаем.

Я думаю, мы можем дойти до того, что вы увидите истребители, которые будут прибывать из стран НАТО в Украину. Возможно, это потребует урегулирования больших политических споров на Западе, но, безусловно, более совершенные зенитные ракетные системы уже приходят, но таких систем Украине нужно гораздо больше, чтобы она могла защитить себя.

А как изменится ситуация в Соединенных Штатах после выборов? Дональд Трамп, к счастью, потерпел поражение, но ключевой вопрос для нас заключается в формуле из трех слов: "Абрамс", F-16 и конечно ракеты ATACMS.

Победа республиканцев в Палате представителей была настолько незначительна, что я не верю в возможность радикальных изменений в политике поддержки Украины. Спикеру Палаты представителей Кевину Маккарте будет очень сложно справиться со всеми разногласиями внутри Республиканской партии в Палате представителей. Военная поддержка Украины очень популярна в Соединенных Штатах, я имею в виду широкую общественность, и она будет продолжаться. Я думаю, что Маккарти, опять же республиканец, теперь лидер нижней палаты парламента, Палаты представителей, пытался политизировать военную помощь США Украине так же, как это делал Дональд Трамп, когда давил на президента Зеленского в печально известном телефонном разговоре, который привел к импичменту президента Трампа. Эта тактика Маккарти провалилась. Трамп остался без поддержки электората. Ни один из основных кандидатов в сенат или губернаторы, которых поддерживал Трамп, не победил ни на одних выборах в США в последнем туре, поэтому направление Трампа было отброшено. Теперь, выиграет ли он в 2024 году - это совсем другое дело, потому что это связано с его 40-процентной поддержкой от республиканских избирателей, и поэтому, если многие республиканцы будут баллотироваться против него, его 40% будут наибольшим количеством, и он станет кандидатом от республиканцев в 2024 году, даже несмотря на то, что он дико непопулярен и 60% американцев его не любят.

Что касается танков "Абрамс", самолетов F-16 и ATACMs, лично я чувствую, что приоритетом является ATACMs, и я думаю, что это правильно, потому что именно по ним в Вашингтоне идут дебаты из-за большего радиуса действия, они более мощные, и поэтому являются тем, что сейчас необходимо Украине. Они являются чисто оборонительным оружием. Что касается истребителей F-16, то я все еще чувствую обеспокоенность в Вашингтоне, что это будет рассматриваться как то, что США подыграют российскому нарративу, что на самом деле не Украина ведет войну, а НАТО и США ведут наступательную войну против России, что является ложью и лживой пропагандой, но с политической точки зрения, возможность такого нарратива порождает колебания в Вашингтоне относительно предоставления истребителей F-16. Вот и все. Кто-то другой может это сделать,

Польша может принять решение о предоставлении F-16. Тогда, возможно, учитывая все случившееся со времени последнего обсуждения этого вопроса между Варшавой и Вашингтоном, возможно, на этот раз Вашингтон скажет: "Хорошо, давайте F-16 Украине, а мы дадим вам новые F-16, когда сможем, или , вероятно, это будет F-35".

Дискуссия остается открытой.

Что касается предоставления М1 "Абрамс", то такой шаг будет рассматриваться как более провокационный со стороны тех, кто в Вашингтоне боится спровоцировать Москву. Лично я считаю, что Украина воевала с таким мастерством, с таким блеском и таким мужеством, что мы действительно должны предоставить вашим храбрым солдатам больше бронетехники, будь то М1 или какие-то другие системы. Конечно, Украина нуждается в этих системах, и в наших общих интересах, чтобы Украина выиграла эту войну и закончила военную фазу как можно скорее. Вы погибаете, защищая себя, а также защищая нас, и мы должны оказать вам всю возможную поддержку, как в определенный момент, это сделал директор Бернс, когда поехал в Москву. Мы должны раскрыть блеф Путина и сказать, что мы знаем, что вы не собираетесь использовать ядерное оружие. Сказать Кремлю: вы знаете, и мы знаем, что НАТО не нападает на вас, но мы собираемся обеспечить ваше поражение на поле боя, и если для этого понадобятся M1, F-16 или ATACMS, мы дадим их Украине. Но дебаты в Вашингтоне еще не пришли к этому моменту.