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Россия может готовить провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ, - генерал Маломуж

30 августа, 2022 вторник
16:22
война с Россией

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что россияне могут устраивать провокации на ЗАЭС во время пребывания на станции миссии МАГАТЭ

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Сегодня миссия МАГАТЭ находится в Киеве и уже в ближайшее время будет двигаться к Запорожской АЭС и будет несколько дней находиться на станции. Однако не весь мир воспринимает действия россиян на ЗАЭС как угрозу. Россия может готовить провокации на станции даже во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, обстрелять ЗАЭС и обвинить в этом Украину", - рассказал Маломуж.

Генерал подчеркнул, что Украина должна больше обращать внимание на проблему агрессивного захвата россиянами Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ и ООН выполняют только техническую функцию. Для них главное, чтобы состояние ЗАЭС было незыблемо. Однако то, что Запорожская АЭС захвачена россиянами их совсем не волнует. Поэтому мы должны поднимать этот вопрос на всех международных площадках и говорить, что самая большая АЭС в Европе захвачена страной-агрессорой, которая может привести к ядерной катастрофе", - добавил он.

  • 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
  • 30 августа в CNN сообщили, что члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев .

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Украина
Россия
ООН
терроризм
Запорожская АЕС
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