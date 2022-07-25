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Россия может дожать Беларусь, Украина готовится к худшим сценариям в войне, - МВД

25 июля, 2022 понедельник
06:07
война с Россией Евгений Енин

Украина готовится к худшему сценарию в войне, по которому Путин может "дожать" Лукашенко. Поэтому готовится к вероятному вторжению армии Беларуси в северные и западные области

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью изданию Telegraph.

"Беларусь это младшая сестренка России. Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль Беларуси может быть еще более активной", - отметил он.

Енин подчеркнул, что Александр Лукашенко всячески избегает более активного втягивания Беларуси в российскую войну против Украины.

"Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что Россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев", - сказал он.

По словам представителя МВД, каждый день на контроле военного командования, СНБО, руководства государства и правительства происходит усиление инженерного оборудования обороны и Киева и Киевской области, а также других смежных с Беларусью областей.

"Мы максимально усилили и административный, и контрразведывательный режим на северных границах. И это не только около сотни дополнительных блок-постов. Иногда это отдельные специальные военные операции, направленные на отработку подозрительных элементов среди местного населения, розыска военнослужащих России, которые каким-то чудом остались на освобожденных от оккупанта территориях", - рассказал Енин.

Он отметил, что в настоящее время правоохранители прорабатывают огромные массивы оперативной информации, направленные на поиск коллаборантов, и ищут тайники оружия и потенциальных сторонников российской власти среди украинского населения.

"И как ни странно, но даже на освобожденных от оккупанта территориях такие люди находятся", - сказал Енин.

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина от наших и партнерских разысканий получает информацию о том, что со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить ДРГ. В этих ДРГ могут быть самые разнообразные задачи - от анализа транспортных путей и моделирования возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучения уровня оснащенности украинских инженерных сооружений, подготовки диверсий, нахождения сообщников среди местного населения до подготовки терактов на объектах инфраструктуры или вблизи воинских частей.

"Они уже не заходят с российскими мобильными карточками. Иногда они даже могут общаться на украинском языке, поскольку представителей ДРГ могут подбирать среди жителей временно оккупированных территорий на востоке. Но все равно они выдают себя", - отметил он.

Енин уточнил, что на горячую линию МВД в первые месяцы поступило уже более 3 миллионов звонков по этому поводу: "И информация от наших бдительных граждан – это один из основных источников обнаружения и обезвреживания таких ДРГ".

Отвечая на вопрос, могут ли быть провокации на Западе Украины, чиновник отметил, что правоохранители здесь не ограничиваются Киевщиной.

По его словам, ни для кого не секрет, что одной из приоритетных задач РФ является подрыв каналов поставки военной техники от наших западных партнеров и сеяние паники по всей территории Украины. Поэтому усиление внимания уделяется охране и возможной обороне объектов критической инфраструктуры, атомным станциям.

"Поэтому правительством было принято решение об образовании государственной службы защиты критической инфраструктуры. Наши подразделения также взаимодействуют с ВСУ. Нам трудно ответить потенциальному ядерному терроризму со стороны РФ, поскольку над нашей Южно-украинской атомной станцией пролетало по крайней мере пять крылатых ракет, но в в случае применения попыток наступления на соответствующие объекты, враг пройти не должен", - рассказал представитель МВД.

  • 23 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России.

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