Россия может быть причастна к покушению на Шефира: именно так работает Кремль и его спецслужбы - Фейгин

Об этом сообщил российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Я бы ничего не исключал. Лучший способ предположения - посмотреть, что было в недавней истории. Мы видели отравление полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, за которое Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной. Мы видели реакцию Лондона из-за появления новых данных об участии в отравлении Скрипалей россиянина Дениса Сергеева и требование со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы состоялась передача виновных лиц. И представить, что Москва может пойти в соседнюю Украину и убить кого-то? Это ведь было и в Украине тоже. И не раз. А предположить, что Россия могла прибегнуть к покушению на первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира, - я могу и охотно", - заметил Фейгин.

Юрист считает, что необходимо дождаться публичной информации от правоохранительных органов, из которой можно будет делать выводы.

"Если Москва на это решилась, то с расчетом на то, чтобы заставить администрацию Зеленского пойти на уступки в вопросе Минских соглашений и принятии интерпретации Москвы, на которой также настаивают Германия и частично Франция. Это довольно мощный аргумент, который означает, что если вы не будете достаточно сговорчивыми, то мы вас убьем, если не сейчас, то после окончания вашей каденции. Я расцениваю это так. Если такая версия действительно подтвердится, что в покушении на Шефира участвовали иностранные наемники из России, или же каким-то образом имели к РФ оперативное отношение, то в этом есть связь. Конечно, мы можем не владеть всей информацией об отношениях Киева и Москвы, но на поверхности лежит такая версия, и она вполне вероятна, учитывая как работает Кремль и его спецслужбы", - сообщил Марк Фейгин.

Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.

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