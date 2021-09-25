Россия может быть причастна к покушению на Шефира: именно так работает Кремль и его спецслужбы - Фейгин
Вполне вероятно, что Россия может быть причастна к покушению на первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира, ведь именно так и работает Кремль
Об этом сообщил российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Я бы ничего не исключал. Лучший способ предположения - посмотреть, что было в недавней истории. Мы видели отравление полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, за которое Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной. Мы видели реакцию Лондона из-за появления новых данных об участии в отравлении Скрипалей россиянина Дениса Сергеева и требование со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы состоялась передача виновных лиц. И представить, что Москва может пойти в соседнюю Украину и убить кого-то? Это ведь было и в Украине тоже. И не раз. А предположить, что Россия могла прибегнуть к покушению на первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира, - я могу и охотно", - заметил Фейгин.
Юрист считает, что необходимо дождаться публичной информации от правоохранительных органов, из которой можно будет делать выводы.
"Если Москва на это решилась, то с расчетом на то, чтобы заставить администрацию Зеленского пойти на уступки в вопросе Минских соглашений и принятии интерпретации Москвы, на которой также настаивают Германия и частично Франция. Это довольно мощный аргумент, который означает, что если вы не будете достаточно сговорчивыми, то мы вас убьем, если не сейчас, то после окончания вашей каденции. Я расцениваю это так. Если такая версия действительно подтвердится, что в покушении на Шефира участвовали иностранные наемники из России, или же каким-то образом имели к РФ оперативное отношение, то в этом есть связь. Конечно, мы можем не владеть всей информацией об отношениях Киева и Москвы, но на поверхности лежит такая версия, и она вполне вероятна, учитывая как работает Кремль и его спецслужбы", - сообщил Марк Фейгин.
- Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.
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