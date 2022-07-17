Россия может бить по объектам энергетики, отопительный сезон сложно предсказать, - советник главы Нафтогаза
Россия может сорвать отопительный сезон из-за обстрелов энергетической инфраструктуры
Об этом в эфире Еспресо сказал советник главы правления Нафтогаза Алексей Рябчин.
"Украинские власти делают все возможное для того, чтобы этот отопительный сезон был менее сложным, оппозиция контролирует эти вопросы. На следующей неделе в парламенте будет голосоваться закон о стабилизации тарифов, о моратории, о выделении средств, чтобы цены не менялись, о создании определенного международного фонда ", – сказал он.
Рябчин добавил, что работа над наполнением фонда длится уже полгода.
"То, что никто не может контролировать, - цели, по которым Россия будет бить. Она уже разрушила наши нефтепереработку и нефтехранилища, мы видели, как они атаковали ТЭС, оставив Ахтырку, Кременчуг и Северодонецк без отопления и что они могут дальше брать, чтобы сделать эту зиму более сложной. Военный фактор сложно предсказать", - подытожил он.
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