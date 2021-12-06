Россия может атаковать Украину с трех сторон, - американские чиновники

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По словам одного из чиновников, расположение российских войск у разных регионов вдоль украинской границы поможет Путину вторгнуться в Украину "клещевым" способом.

"Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что до сих пор нет доказательств того, что Путин принял решение о вторжении. Но другой чиновник заявил, что силы уже развернуты на северо-востоке, юге и западе, чтобы Путин мог быстро двигаться", - сообщает издание.

Остальные представители администрации отметили, что уже наблюдают усиление киберактивности.

"Во время брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник администрации также сказал, что произошел "значительный всплеск в социальных сетях, подталкивающих российскую пропаганду", который следовал образцу действий России в 2014 году, непосредственно перед вторжением и аннексией Крыма", - пишет New York Times.



Также в администрации США напомнили, что Россия отключила поставки электроэнергии в две части Украины в прошлые годы, и, скорее всего, имеет возможность организовывать такие сбои и сейчас.

В то же время, чиновники сообщили, что во время встречи Байдена и Путина во вторник, 7 декабря, президент США будет пытаться найти с российским президентом дипломатические пути разрешения конфликта, хотя и предупредит о последствиях в случае вторжения.

"Но Байден предупредит его, что если он прикажет своим силам вторгнуться в Украину, то западные союзники могут попытаться отрезать Россию от международной финансовой системы", - сказали чиновники.