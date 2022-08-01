Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр", - ОК "Юг"
В Черном море 17 боевых кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться в безопасных районах вдоль побережья Крыма от мыса Тарханкут
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
"Пять ракетных и пять десантных кораблей продолжают боевое дежурство, имея 40 "калибров" наготове", – говорится в сообщении.
Отмечается, что угроза ракетных атак остается по-прежнему актуальна и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированных территорий. Командование призывает не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила и ограничения режима военного положения.
"Будьте бдительны и сознательны, не сообщайте и не распространяйте информацию о местоположении и перемещении наших подразделений, зато реагируйте на подозрительные действия других, если это может быть использовано против сил обороны и безопасности государства", – призывают в ОК "Юг".
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