Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр", - ОК "Юг"

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

"Пять ракетных и пять десантных кораблей продолжают боевое дежурство, имея 40 "калибров" наготове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза ракетных атак остается по-прежнему актуальна и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированных территорий. Командование призывает не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила и ограничения режима военного положения.

"Будьте бдительны и сознательны, не сообщайте и не распространяйте информацию о местоположении и перемещении наших подразделений, зато реагируйте на подозрительные действия других, если это может быть использовано против сил обороны и безопасности государства", – призывают в ОК "Юг".

1 августа полковник СБУ Костенко в эфире Еспресо заявил, что противник накапливает силы для контрнаступления на Юге и захвата Одесчины и Николаева.

Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однгако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области

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