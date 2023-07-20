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Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину на Украину, - Белый дом

20 июля, 2023 четверг
07:24
Мир

В Белом доме предупреждают, что российские войска могут расширить свои цели против украинских зерновых объектов, включая атаки на гражданские суда в Черном море

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает Reuters.

Американские власти располагают информацией о том, что РФ заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских кораблей в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину", - отметил Ходж.

Он добавил, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Россия
зерно
Война с Россией
США
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