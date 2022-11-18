Россия могла заблаговременно накопить микрочипы для ракет "Калибр", - NYT
Россия, вероятно, заблаговременно накопила микрочипы и другие технологии для изготовления ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля
Об этом говорится в материале The New York Times.
Отмечается, что украинские и западные спецслужбы подчеркивают, что запасы ракет в РФ уменьшаются. Однако массированный ракетный обстрел Украины на этой неделе вызывает вопрос к этим заявлениям.
Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могли получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.
Аналитики отмечают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.
- 6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.
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