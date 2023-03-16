Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, передает Укринформ.

Он отметил, что в течение последней недели наблюдались интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе и несет чрезвычайно большие потери.

"С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тыс. вагнеровцев и регулярных российских военных - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", - подчеркнул Стаббс.

Это означает, что "на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых российских военнослужащих, большинство из которых - боевики Вагнера", отметил дипломат.

По его словам, учитывая это, владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на востоке Украины".

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Также, скорее всего, в РФ иссякают запасы ракет, о чем свидетельствует рост интервалов, с которыми она наносит удары по критической инфраструктуре Украины, считает старший военный советник делегации Великобритании.

Остро стоит и вопрос обеспечения российских войск техникой.

"Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 г. В связи с этим возникает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?" - спросил Стаббс.

По его словам, правда состоит в том, что "разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной".

Он добавил, что военное командование РФ демонстрирует поразительную нехватку компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.

"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России потерпят поражение в Украине", - подчеркнул британский дипломат.