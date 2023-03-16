Россия могла потерять под Бахмутом до 30 тыс. убитыми и ранеными, - Британия в ОБСЕ
В боях за Бахмут российская регулярная армия и ПВК Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными
Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, передает Укринформ.
Он отметил, что в течение последней недели наблюдались интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе и несет чрезвычайно большие потери.
"С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тыс. вагнеровцев и регулярных российских военных - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", - подчеркнул Стаббс.
Это означает, что "на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых российских военнослужащих, большинство из которых - боевики Вагнера", отметил дипломат.
По его словам, учитывая это, владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на востоке Украины".
Читайте также: Остин о битве за Бахмут: если Зеленский скажет перегруппироваться, это не означает проигрыш, мы поддержим Генштаб
Также, скорее всего, в РФ иссякают запасы ракет, о чем свидетельствует рост интервалов, с которыми она наносит удары по критической инфраструктуре Украины, считает старший военный советник делегации Великобритании.
Остро стоит и вопрос обеспечения российских войск техникой.
"Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 г. В связи с этим возникает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?" - спросил Стаббс.
По его словам, правда состоит в том, что "разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной".
Он добавил, что военное командование РФ демонстрирует поразительную нехватку компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.
"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России потерпят поражение в Украине", - подчеркнул британский дипломат.
- 15 марта стало известно, что украинские военные сбили российский бомбардировщик, предположительно Су-24, на Бахмутском направлении. Также в Бахмуте пограничники отразили два штурма россиян, ликвидировали пятерых и ранили 16 врагов.
- В тот же день президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины", председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации 2015-2018 гг. Павел Жебривский в эфире Еспресо отметил, что в Бахмуте продолжаются уличные бои, а в районе города произошла коррекция наших сил.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное