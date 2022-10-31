Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод для атаки европейской энергетической инфраструктуры, - экс-командующий Объединенными силами Королевства
Бывший командующий Объединенными силами Соединенного Королевства считает, что РФ могла обвинить ВМС Британии в подрыве газопроводов Nord Stream, чтобы оправдать предстоящие атаки на европейскую энергетику
Об этом информирует Yahoo! News.
"Эти обвинения являются нонсенсом. Британский флот непричастен к атаке на трубопроводы – конечно, мы этого не делали. Но когда Россия делает заявления вроде этого, это обычно происходит не просто для обвинений, а с целью оправдать свои будущие действия. Это может быть, например, кибервмешательство в нашу энергетическую систему или подрыв газопроводов, идущих из Норвегии. Поэтому мы должны обращать внимание не на то, правдивы ли такие заявления, а на то, к чему они могут привести", – отметил экс-командующий Объединенными. силами Соединенного Королевства генерал Ричард Берронс.
- 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.
- Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
- Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- В Дании причиной утечек в "Северных потоках" тоже назвали "хорошо спланированные мощные взрывы".
- В субботу, 29 октября 2022 года, российское Министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".
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