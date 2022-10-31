Об этом информирует Yahoo! News.

"Эти обвинения являются нонсенсом. Британский флот непричастен к атаке на трубопроводы – конечно, мы этого не делали. Но когда Россия делает заявления вроде этого, это обычно происходит не просто для обвинений, а с целью оправдать свои будущие действия. Это может быть, например, кибервмешательство в нашу энергетическую систему или подрыв газопроводов, идущих из Норвегии. Поэтому мы должны обращать внимание не на то, правдивы ли такие заявления, а на то, к чему они могут привести", – отметил экс-командующий Объединенными. силами Соединенного Королевства генерал Ричард Берронс.