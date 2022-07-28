Об этом госпожа посол рассказала в интервью Радио Свобода.

"Как долго это может продолжаться? Что ж, Россия могла бы остановить войну завтра, если бы захотела, — считает Джулианна Смит. — И мы пытаемся оказывать на Москву все возможное давление, чтобы изменить путинские стратегические расчеты".

По мнению американской дипломата, Россия изолирована. НАТО приближается к ее границам. НАТО присоединяет новых членов. "Я думаю, что впоследствии Россия поймет, что это был, по сути, стратегический провал по многим пунктам. Но, с точки зрения прогнозирования, будет ли это еще несколько недель или месяцев, или дольше, трудно сказать. Наше внимание, опять же, сосредоточено только на поддержке этих украинских войск, чтобы они могли одержать победу".

На вопрос журналистов, может ли активная фаза войны перерасти в "замороженный конфликт", Джулианна Смит ответила: "Это одна из возможностей, я думаю. Мы уже видели российскую методику раньше. В некоторых случаях они приходят и берут под свой контроль или пытаются аннексировать территорию, как это было с Крымом, а затем пытаются сделать эту аннексию реальностью".

Посол убеждена, что международное сообщество будет продолжать пресекать любые попытки незаконной аннексии украинской территории. "Мы этого не примем. Мы не будем поддерживать ее и, конечно же, не признаем ни в каком виде, ни в какой форме. Мы знаем и верим, что россияне могут попытаться повторить это на Донбассе, где-то на Востоке. Вот почему мы говорим об этом сейчас и обвиняем россиян в подобных попытках аннексии".

28 июля Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне.

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