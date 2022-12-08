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Главная война с Россией Россия модифицировала "шахеды" для обстрелов в зимний период, - ISW

Россия модифицировала "шахеды" для обстрелов в зимний период, - ISW

8 декабря, 2022 четверг
05:44
война с Россией

Российские силы, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для работы в холодных погодных условиях

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели войска РФ увеличат использование иранских дронов против Украины в поддержку своей кампании против критической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что российские силы возлагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения высокоточного оружия российских вооруженных сил арсенала.

  • Напомним, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.
  • Однако 7 декабря российские войска ночью атаковали Украину, с использованием 14 дронов типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

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Иран
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