Россия мобилизовала все силы, чтобы сорвать европейское движение Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что через несколько недель Украина ожидает услышать решение ЕС относительно вопроса о статусе кандидата. Также он поблагодарил мировых лидеров за поддержку и сообщил, что Россия стремится сорвать европейское движение Украины
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.
"Должен понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый, каждый инструмент, особенно публичные дискуссии и призывы должны быть задействованы на полную. Ситуация на фронте не изменилась, есть определенные успехи в Северодонецке, но еще рано говорить", - сказал президент.
По его словам, в Украине возобновили работу 50 посольств. Также 2 июня Зеленский выступил с речью на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе и обратился в парламент Люксембурга. Ключевая задача – это аккумулировать для Украины максимальную поддержку, оборонную, финансовую и политическую.
"Каждое обращение приводит к увеличению помощи для нашего государства. Через несколько недель мы ожидаем ответ Европейского союза на вопрос о статусе кандидата для Украины. Мы очень ожидаем. Я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В том числе и в ответ на мои вопросы в обращениях", - добавил он.
Кроме этого, президент наградил наградами 223 украинских военных.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Люксембурга и призвал как можно быстрее поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
- Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC представил предложенную им фандрейзинговую инициативу United24.
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