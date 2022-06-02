Россия мобилизовала все силы, чтобы сорвать европейское движение Украины, - Зеленский

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Должен понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый, каждый инструмент, особенно публичные дискуссии и призывы должны быть задействованы на полную. Ситуация на фронте не изменилась, есть определенные успехи в Северодонецке, но еще рано говорить", - сказал президент.

По его словам, в Украине возобновили работу 50 посольств. Также 2 июня Зеленский выступил с речью на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе и обратился в парламент Люксембурга. Ключевая задача – это аккумулировать для Украины максимальную поддержку, оборонную, финансовую и политическую.

"Каждое обращение приводит к увеличению помощи для нашего государства. Через несколько недель мы ожидаем ответ Европейского союза на вопрос о статусе кандидата для Украины. Мы очень ожидаем. Я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В том числе и в ответ на мои вопросы в обращениях", - добавил он.

Кроме этого, президент наградил наградами 223 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Люксембурга и призвал как можно быстрее поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC представил предложенную им фандрейзинговую инициативу United24.

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