Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

С начала мобилизационной кампании 4 октября по состоянию на середину октября в армию РФ мобилизовано около 200 тыс. россиян. Ими доукомплектовываются уже имеющиеся и сформируют новые батальоны для войны на территории Украины.

"В России призвано около 200 тысяч человек. Это примерно 66% от заявленного количества, которое они собирались собрать. По имеющимся у нас данным продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 резервных и регулярных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч человек. В связи с этим с ускоренными темпами мобилизации сохраняются проблемы у нашего врага с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы и вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов по надлежащей подготовке к боевым действиям", - подчеркнула Маляр.