Россия мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. человек, - Маляр
За три недели РФ мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. оккупантов
Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
С начала мобилизационной кампании 4 октября по состоянию на середину октября в армию РФ мобилизовано около 200 тыс. россиян. Ими доукомплектовываются уже имеющиеся и сформируют новые батальоны для войны на территории Украины.
"В России призвано около 200 тысяч человек. Это примерно 66% от заявленного количества, которое они собирались собрать. По имеющимся у нас данным продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 резервных и регулярных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч человек. В связи с этим с ускоренными темпами мобилизации сохраняются проблемы у нашего врага с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы и вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов по надлежащей подготовке к боевым действиям", - подчеркнула Маляр.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.
- Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это " отчаянная тактика ", направленная на установление контроля.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает , что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных Россия перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения".
- Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российская военная инфраструктура оказалась не готова, чтобы работать с большим количеством мобилизованных людей.
- Проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы, сообщает Институт изучения войны.
- В Генштабе заявили , что в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины.
- Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил , что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины.
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