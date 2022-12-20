"Россия много лет отравляет ООН": Кулеба о незаконном пребывании РФ в организации
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН
Об этом он заявил во время брифинга .
"Россия много лет отравляет ООН – это ни для кого не секрет. Так же как она отравляет все международные организации, в которых находится", - сказал Кулеба.
Он отметил, что Россия незаконно занимает место члена Совбеза ООН. По словам главы украинского МИД, у нее нет на то надлежащих юридических причин: она заняла это место по причине мошеннической схемы 31 год назад.
Кулеба сообщил, что Украина сейчас готовится предпринять официальные шаги, доказывающие незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН. Эти шаги должны запустить политический процесс, который бы лишил Россию этого места.
"Это не будет просто, это будет крайне непросто, но пора откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и ООН в целом", - добавил он.
- 15 декабря в конгресс США внесли резолюцию. которая предлагает исключить Россию из Совбеза ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное