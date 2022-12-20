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"Россия много лет отравляет ООН": Кулеба о незаконном пребывании РФ в организации

20 декабря, 2022 вторник
14:25
война с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН

Об этом он заявил во время брифинга .

"Россия много лет отравляет ООН – это ни для кого не секрет. Так же как она отравляет все международные организации, в которых находится", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Россия незаконно занимает место члена Совбеза ООН. По словам главы украинского МИД, у нее нет на то надлежащих юридических причин: она заняла это место по причине мошеннической схемы 31 год назад.

Кулеба сообщил, что Украина сейчас готовится предпринять официальные шаги, доказывающие незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН. Эти шаги должны запустить политический процесс, который бы лишил Россию этого места.

"Это не будет просто, это будет крайне непросто, но пора откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и ООН в целом", - добавил он.

  • 15 декабря в конгресс США внесли резолюцию. которая предлагает исключить Россию из Совбеза ООН.

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Дмитрий Кулеба
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