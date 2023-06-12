Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Во Всемирный день борьбы с детским трудом Лубинец еще раз обратился к миру с просьбой осудить действия России, нарушающей все нормы международного права.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что вопросы борьбы с детской эксплуатацией определены международными и национальными законодательными актами, которые ратифицировали как Украина, так и Россия, и обязались их соблюдать. Среди этих актов выделяют Конвенцию ООН о правах ребенка, определившую право на защиту от эксплуатации и труда, вредного для ребенка.

Европейская социальная хартия обеспечила права детей на должное образование и социальную защиту, определила минимальный возраст для принятия на работу для ограничения доступа к опасным формам труда. Также Конвенция Международной организации труда № 182 о худших формах детского труда, ратифицированная Украиной в 2000 году, определила необходимость борьбы с рабством, сексуальной эксплуатацией, вовлечением в вооруженные конфликты.

Омбудсмен заявил, что на сегодняшний день РФ игнорирует все нормы международного права. По его словам, Офис президента ежедневно получает обращение от граждан Украины с временно оккупированных территорий по поводу нарушения их прав, в том числе относительно использования детского труда и милитаризации детей.

"К сожалению, Украина не имеет доступа к ТОТ, поэтому лишена возможности осуществлять мониторинг обеспечения прав детей на этих территориях. Миллионы украинцев, из них сотни тысяч детей, находятся вне правового поля нашего государства", - добавил Лубинец.