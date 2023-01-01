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Россия меняет тактику обстрелов Украины, - ГУР

1 января, 2023 воскресенье
12:02
война с Россией

Украина делает все возможное, чтобы не допустить наращивания производства какого-либо вооружения на территории РФ, в то время как Россия начала комбинировать и изменять тактику обстрелов

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы видим влияние экономических санкций на Российскую Федерацию. Они пытаются обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать. Во-первых, мы собираем такую информацию, делимся с нашими партнерами... Кроме того, проводятся другие мероприятия, чтобы не допустить наращивание именно производства любого вооружения на территории РФ. Дефицит сегодня у россиян связан с баллистическими ракетами "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. Максимум, на что способна Россия, - это 2-3 таких мощных удара, как мы наблюдали в последнее время", - отметил Скибицкий, уточнив, что речь идет именно о высокоточном вооружении.

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В частности, представитель украинской разведки отметил, что производство ракет в России не прекращается.

"Производство, к сожалению, не прекращается. Оно не таких объемов, но есть. Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу передаются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов", - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переделанные ракеты С-300.

Кроме того, Скибицкий также сообщил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует усилия России по пополнению именно этих боеприпасов из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - добавил Скибицкий.

Он отметил, что ГУР также работает над получением информации из России, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.

  • Напомним, 20 декабря член оборонного комитета Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц из имеющихся составляющих.
  • На 30 декабря в Черном море на боевом дежурстве был один вражеский носитель "калибров" с общим залпом восемь ракет.
  • 1 января стало известно, что в Черном море на боевом дежурстве находятся около 5 кораблей РФ.

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Россия
оружие
ГУР
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