Есть такая историческая особенность: Российской империи в конце 1990-х – начале 2000-х удалось остановить свой распад, аккумулировать внутренние ресурсы, выстроить новую жесткую управленческую вертикаль и, в конце концов, перейти к попыткам восстановиться.

На нынешнем этапе речь идет о построении системы ограниченного суверенитета для стран постсоветского пространства, когда ни одно важное решение местные элиты не будут принимать без одобрения Кремля, а также об обеспечении зоны доминирования российских бизнес-интересов и пространства безопасности.

Перейдет ли Россия ко второму этапу – возвращение утраченных территорий зависит от многих обстоятельств. В первую очередь – от уровня сопротивления русскому реваншизму в странах – бывших республиках СССР. Но также от внешнеполитической ситуации и экономических возможностей самой РФ, которые в настоящее время достаточно ограничены (доля РФ в мировом ВВП составляет менее 2%). Кремль "работает" по всем этим направлениям одновременно и, придется признать, – хоть и не без проблем, но достаточно успешно.

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Уже не первый год, несмотря на падение доходов россиян и рост из-за этого недовольства путинским режимом, руководство страны усердно накапливает золотовалютные запасы и увеличивает долю государственной собственности в экономике. Таким образом, режим сосредотачивает в своих руках финансовые ресурсы для реализации стратегии имперского восстановления. В международной политике мы, к сожалению, становимся свидетелями российских успехов на территории ЕС и даже в определенной степени в США и на Ближнем Востоке. В разных странах на постсоветском пространстве разными методами и с разным успехом РФ все же удается усиливать свое влияние. Правда, случаются эксцессы, как этим летом в Грузии, когда люди вышли на массовые демонстрации против политики примирения с агрессором. Однако все эти осложнения на избранном пути вынуждают Кремль изменять тактику, но не отказываться от цели. Эта цель – восстановить РФ как великую империю.

Вместе с тем на пути реализации этой стратегической цели встал вопрос – а какую собственно империю намерен восстановить Кремль? По какому принципу он будет строить отношения с другими народами? Что, наконец, всех будет объединять? Будет ли это что-то вроде империи царской или советской? И какова будет культурно-историческая основа такого восстановления?

Однако следует отметить, что самому внутреннему культурному пространству РФ свойственна определенная содержательная дихотомия. Объявляя себя потомками и дореволюционной российской империи, и российского Союза, российские пробуют соединить несочетаемое и приходят к странноватой гибридности – культу эры российских царей в симбиозе с растущей популярностью Сталина и идеализацией СССР, который, в реальности, по настоящей.

Возможно, вследствие этого поиска "идеальной России" прошлого, первоначально идеологической основной нынешнего имперского реванша стала печально известная концепция "русского мира", корнившаяся в Российской империи. Основной упор при этом делали на пропаганде гуманитарных качеств реконструкции имперской идентичности. Речь шла прежде всего о пропаганде православия, распространении представлений об особенностях исторического пути России, идеализации всего "российского" – культуры, истории и какой-то особой духовности.

Концепция русского мира была призвана собрать всех носителей того, что определялось как русская цивилизация. Наиболее исчерпывающе и лаконично об этом сказал в 2014 году в программе "Слово пастыря" патриарх РПЦ Кирилл: "Если говорить о цивилизации, то Россия относится к цивилизации более широкой, чем Российская Федерация. … "Российский мир" – это и есть цивилизация, к которой принадлежат люди, которые сегодня называют себя разными именами – и россияне, и украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, но восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную" . Проще говоря, по этой логике, если вы читаете Л.Толстого в подлиннике и знаете, кто такой Филипп Киркоров, – вы относитесь к "русскому миру".

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Но в концепции "русского мира" есть еще одна важная составляющая. Как в свое время три основных догматы теории Уварова – "православие, самодержавие и народность" – противопоставлялись девизу Великой французской революции – "Свобода, равенство, братство", так и в XXI веке концепция "русского мира" используется для обоснования "особого" "пути и отрицание либерально-демократических ценностей как "западных, чужих и губительных".

Однако достаточно быстро выяснилось, что концепция "русского мира" оказалась недостаточно универсальна для того, чтобы отвечать всем современным политическим запросам как внутри РФ, так и внешне.

Во-первых, сама Россия – страна многонациональная. Здесь проживают около 200 этнических групп. И хотя около 80% (по последней переписи населения 2010 года) определяют себя как этнические россияне, национальный состав населения как РФ в целом, так и ее отдельных регионов быстро меняется. Происходит "вымывание" россиян из многих национальных республик РФ вследствие прироста населения почти исключительно за счет увеличения численности представителей местных народов, а также из-за экономических факторов и общей атмосферы напряженных межэтнических отношений в регионах. Речь идет прежде всего о Чечне, Ингушетии, Республике Тива, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Бурятии. Интересно, что стремительно меняется государственный состав обитателей столицы страны. Сегодня Москва занимает первое место среди европейских городов по количеству мусульманского населения. Этнические россияне рожают мало. Кроме того, в последние годы в целях компенсации демографических потерь в Россию допускалась многочисленная миграция из стран Центральной Азии и Закавказья. Имеет место и большая нелегальная миграция, в том числе из КНР. Официально количество китайцев-мигрантов очень незначительно, однако по факту территории смежные с КНР уже заметно изменили свой этнический состав.

Одним из последствий демографического кризиса в России эксперты называют изменение в будущем этнически конфессионального состава населения. Так, на сегодняшний день, официально, мусульман в РФ всего 10 млн (из 146 млн населения, включая население оккупированного Крыма). Однако эти данные у многих вызывают скепсис. По словам главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, через 15 лет 30% населения РФ будут составлять мусульмане.

"Это не кризис, это катастрофа" – так недавно оценил демографические изменения руководитель патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. "Нам, как государству российскому, осталось лет тридцать. В европейской части будут жить мусульмане, а в азиатской – китайцы".

Какие-либо социально-демографические программы российское руководство внедряло, пытаясь стимулировать рождаемость, увеличить продолжительность жизни и предотвратить массовую эмиграцию россиян в более развитые страны мира – тенденция осталась неизменной.

Будущее России совсем не российское и не православное. (Не говоря уже о том, что самая русская идентичность является вымышленной категорией, которую внутри России подвешивают потуги этнического возрождения финно-венгерских народов).

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Поэтому российскому государству приходится маневрировать и искать другие идеологические устои для единения нации и формирования патриотизма. С этим у россиян пока очевидны проблемы. По двум причинам. Первая – история взаимоотношений титульной нации с завоеванными народами наиболее точно характеризуется определением "геноцид". Вторая – неготовность самих россиян к межнациональному диалогу. Кремль пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, преследуя российских националистов, с другой – продолжая, без излишней огласки, политику русификации внутри страны и провоцируя "российский" национализм пропагандой, в которой активно используются мифологизированная история и концепция российского культурного и христианского мессе. Сложно сдерживаться российскому руководству и от утверждения о "трехединстве российского народа". Этим летом В.Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, снова повторил свою любимую сентенцию о том, что белорусы, россияне и украинцы – это "единый народ".

Но, сколько ни повторяй об "одном народе" – это все менее убедительно звучит и для украинцев, и для белорусов. Кроме того, на постсоветском пространстве есть и другие страны, которые РФ рассматривает как зону реализации своих интересов. А здесь за более чем четверть века произошли серьезные процессы нации, выросло не одно поколение людей, которые едва помнят или вообще не имеют отношения к Советскому Союзу, однако осознают себя гражданами собственного государства, а не какого-то аморфного "русского мира". Были сформированы национальные элиты, готовые защищать собственные интересы и власть и сопротивляться российской экспансии.

Во-вторых, хотя пространство "общего" в концепции "русского мира" и пытались формально вывести за пределы национальной идентичности, концентрируясь на культурно-ценностных аспектах, все же самое православие и славянство воспринимаются как основные ее составляющие.

"Русский мир" стал идеологией именно русификации как внутри РФ, так и на просторах бывших республик Советского Союза.

Все это налагает определенные ограничения. Концепция оказалась значительно уже амбиции имперского реванша Кремля, недостаточно универсальной и очень архаической.

Сейчас мы можем наблюдать процесс постепенного ухода на второй план идей "российского мира" и придание нового звучания пониманию России как политической, культурной, экономической силы, объединяющей на большом пространстве Евразии разные народы, с разными вероисповеданиями и, якобы, обеспечивающей и гарантирующей им мир, стабильность, защиту и развитие их самобытности, обычных ценностей. Идеологическое обоснование современного российского империализма постепенно трансформируется в псевдом мультикультурализм и "дружбу народов" советского образца.

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На сегодняшний день попытка как-то оформить новое понимание в нормативно-правовой плоскости потерпела фиаско. Сначала пришлось отказаться от определения "российский", под которым понималось гражданство, а не национальная принадлежность. По словам академика В.Тишкова, руководителя рабочей группы по подготовке концепции проекта закона РФ о российской нации, российское общество оказалось неготовым к "восприятию такого понятия как единая нация, объединяющая все национальности". Впоследствии сам законопроект решили переименовать в закон "Об основах государственной национальной политики", а затем, летом 2017-го, вообще от него отказаться. Слишком тонкая сфера – так объяснил это решение В.Путин.

Однако демографически этническая реальность заставляет режим реагировать и все же действовать в двух основных направлениях. Первый – это "дружба народов", которой отныне пропитано пропагандистское медийное пространство РФ. Российский этнический национализм постепенно отходит на маргинес. Среди журналистов и ведущих топовых телевизионных каналов обязательно присутствуют представители "не титульной" национальности, а из главных новостей страны уже почти год назад исчезли ранее столь популярные сюжеты о преступлениях представителей восточных национальностей. В "День России" в колоннах праздничных демонстраций, как в советские времена, можно увидеть людей в костюмах разных народов России. По сути, межнациональных проблем, если ориентироваться на официальные СМИ, у РФ нет. Например, о территориальных конфликтах на Кавказе российские пропагандисты, как и московские чиновники, никогда не упоминают.

Заметим, что мы говорим о пропаганде, публичной сфере. По факту в России продолжаются процессы русификации. Однако не по образцу действий российской империи, когда языки других народов просто запрещали. Так, если в 2002 году в РФ запретили сдавать единый государственный экзамен (аналог нашего ВНО) не на русском языке, то через несколько лет запрет сняли. Однако в Татарстане, например, в 2018 году желающих сдать экзамены на татарском языке нашлось 24 человека. С 2017 г. было начато наступление на обучение национальным языкам в школах Федерации (всего в РФ 25 государственных региональных языков, и еще 15 имеют официальный статус), но не путем запрета, а из-за "защиты детей", которых никто не имеет права заставлять изучать язык, который их родители сочтут лишним. То есть в национальной политике РФ есть уровень внешний – фальшивый – и внутренний – подлинный и дискриминационный. Собственно, как в Советском Союзе.

Почему это важно для нас? Потому что это и есть понимание Кремлем выстраивания межнациональных отношений.

Возможно, агрессивная риторика "российского мира" и отошла на второй план, однако постсоветскому пространству предлагается своеобразная матрешка смыслов, где: внешняя оболочка – дружба народов; второй уровень – гарантии защиты национальных государственных управленческих особенностей (т.н. природных государств) от западного влияния и демократизации, что должно нравиться авторитарным режимам некоторых стран постсоветского пространства, национальным элитам, олигархам; а внутри этой конструкции – Кремль с его интересами и геостратегическими планами.

Не обойтись здесь и без придуманной истории, которая, по логике, должна была объединять соседние с Россией народы. В атмосфере дружбы, оказывается, Россия жила всегда. Так, этой весной на международном форуме в КНР В.Путин, в частности, заявил: "В современном мире именно Евразия способна стать примером для многих. На протяжении тысячелетий на большом пространстве жили разные народы... В России хорошо знают, как важно строить хорошие отношения с соседями" ". Большое значение в концепции дружбы народов имеет победа в Великой Отечественной войне. Правда, это значение обусловлено тем, что больше ничего такого объединяющего в истории для народов бывшего СССР россияне пока найти не могут. А вот негатива – гораздо больше.

Хоть куда приезжает В.Путин, он говорит о дружбе народов. Мирной риторике сложно возразить. Призывам к мирному сосуществованию и взаимоуважению невозможно противостоять. Запрос на мир и дружеские отношения нормальны для здорового общества, даже если это и выглядит неадекватным для страны, находящейся в состоянии войны. Нас могут ужасать данные социологических опросов, согласно которым 57% украинцев все еще хорошо относятся к россиянам (КМИС). Но такие результаты могут быть следствием влияния христианской этики, которая учит, что демонстрировать свою ненависть к человеку – это плохо. Так же не свойственно обществам современных демократических стран выражать нетолерантное отношение к кому-то по этническому или религиозному признаку. Но важно, что к российскому руководству положительно относится значительно меньше людей -13%.

Вся эта этика "дружбы народов" – крайне коварна. В истории немало примеров, когда самые страшные поступки совершались под прикрытием вполне положительных слов. Именно под лозунгами равенства и братства, справедливости и борьбы с угнетением (и социальным, и национальным) большевики расстреливали, морили голодом и выселяли миллионы людей. Ясно, что не слова важны, а поступки. Однако в эпоху расцвета популизма и телевизионной демократии слова как никогда имеют большое значение.

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Об авторе. Ирина Павленко, заведующая отделом Национального института стратегических исследований, эксперт Института трансформации Северной Евразии

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