Россия массово терроризирует Сумщину: за день зафиксировано 12 обстрелов, агрессор выпустил 106 снарядов

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали семь пограничных громад Сумщины.

Краснопольскоя громада:

Россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт, Живицкий не уточняет название. Беспилотники сбрасывали взрывные устройства.

Середино-Будская громада:

"Дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 русская выпустила 9 мин (120 мм.) А около 19:00 из САУ ударили еще 5 раз. Впоследствии по тем же направлениям был минометный обстрел, 10 приходов", - написал глава ОВА.

Юнаковская громада:

В 14:00 российский враг из 120 мм минометов обстрелял одно из пограничных сел Сумской области.

Шалыгинская громада:

Россияне снова использовали минометы для обстрела пограничных сел. Зафиксировано 7 прилетов по территории Украины.

Николаевская громада:

Пограничная территория дважды пострадала от россиян, ведущих огонь из ствольной артиллерии. Зафиксировано 18 прилетов.

Зноб-Новгородская громада:

Около 18:30 агрессор, вероятно, из САУ, стрелял по приграничным населенным пунктам. Случилось 8 прилетов.

Белопольскоя громада:

Вечером 25 октября произошел минометный обстрел с территории России. В общей сложности 27 прилетов. Один из снарядов попал в дом мирных жителей. Бурлит пожар. Обошлось без жертв.

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