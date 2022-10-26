Россия массово терроризирует Сумщину: за день зафиксировано 12 обстрелов, агрессор выпустил 106 снарядов
За день, 25 октября, российский агрессор 12 раз обстрелял территорию Сумской области и выпустил по украинцам 106 снарядов
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов пострадали семь пограничных громад Сумщины.
Краснопольскоя громада:
Россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт, Живицкий не уточняет название. Беспилотники сбрасывали взрывные устройства.
Середино-Будская громада:
"Дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 русская выпустила 9 мин (120 мм.) А около 19:00 из САУ ударили еще 5 раз. Впоследствии по тем же направлениям был минометный обстрел, 10 приходов", - написал глава ОВА.
Юнаковская громада:
В 14:00 российский враг из 120 мм минометов обстрелял одно из пограничных сел Сумской области.
Шалыгинская громада:
Россияне снова использовали минометы для обстрела пограничных сел. Зафиксировано 7 прилетов по территории Украины.
Николаевская громада:
Пограничная территория дважды пострадала от россиян, ведущих огонь из ствольной артиллерии. Зафиксировано 18 прилетов.
Зноб-Новгородская громада:
Около 18:30 агрессор, вероятно, из САУ, стрелял по приграничным населенным пунктам. Случилось 8 прилетов.
Белопольскоя громада:
Вечером 25 октября произошел минометный обстрел с территории России. В общей сложности 27 прилетов. Один из снарядов попал в дом мирных жителей. Бурлит пожар. Обошлось без жертв.
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