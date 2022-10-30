Россия массово обстреляла Сумскую область, пострадали 5 громад
В сутки, 29 октября, от российских обстрелов пострадали 5 громад Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В течение субботы, 29 октября, россияне 7 раз обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 38 приходов из артиллерии и минометов, также сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Во всех случаях обошлось без жертв.
Белопольская громада: Россияне били из артиллерийской пушки "НОНА" 2С9. Зафиксировали 16 приходов.
Середино-будская громада: Рашисты обстреливали пограничные из минометов 122 калибра, 4 взрыва.
Эсманская громада: здесь также использовали минометы по окрестностям одного из сел (4 прихода).
Краснопольская громада: по одному из сел рашисты трижды ударили из САУ. А потом сбросили с квадрокоптера взрывное устройство.
Миропольская громада: враг дважды применил минометы 120мм калибра. Первоначально было 8 приходов. Впоследствии еще 2 мины по тем же населенным пунктам.
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