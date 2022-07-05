Россия массово обстреляла Славянск, - мэр
Мэр Славянска сообщил о массированных обстрелах города, просит жителей оставаться в укрытиях
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в фейсбуке.
"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный", – написал он.
Лях призвал жителей оставаться в укрытиях.
- Напомним, Славянск, что в Донецкой области, стал прифронтовым городом, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города.
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