Россия массово обстреляла Славянск, - мэр

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в фейсбуке.

"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный", – написал он.

Лях призвал жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, Славянск, что в Донецкой области, стал прифронтовым городом, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города.

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