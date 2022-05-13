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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия массово использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты по объектам гражданской инфраструктуры, - Залужный

Россия массово использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты по объектам гражданской инфраструктуры, - Залужный

13 мая, 2022 пятница
10:54
война с Россией

Оккупанты продолжают применять стратегические крылатые ракеты "Х-22", ежедневно россияне выпускают до 14 таких ракет по объектам гражданской инфраструктуры

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал во время телефонного разговора Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

Речь идет о крылатых ракетах типа "Х-22". Каждый день россияне выпускают от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры, сообщил он.

12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу россияне применили 12 крылатых ракет, две из них удалось сбить.

Залужный сказал, что он расценивает победу как "уничтожение находящегося на украинской земле врага и освобождение всех захваченных им территорий".

Главнокомандующий ВСУ заверил, что Украина ведет жесткий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств.

  • Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине: уничтожены дом культуры и гуманитарный штаб.
  • Ранее, 12 мая, россияне обстреляли Дергачи из "ураганов", погибли и ранены.

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Новости
ракеты
Валерий Залужный
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