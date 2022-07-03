Россия массированно обстреляла Славянск: около 15 пожаров, много раненых и убитых
Массированный обстрел Славянская совершила Россия 3 июля
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в фейсбуке.
"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", - сказал он в видеообращении.
- Напомним, оккупанты штурмовали Лисичанск и перегруппировались возле Славянска.
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