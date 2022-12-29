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Обновлено

Россия массированно атакует регионы Украины, в большинстве – работают ПВО

29 декабря, 2022 четверг
10:12
война с Россией

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работают украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы

О массовой ракетной атаке предупреждает Командование Воздушных сил ВСУ.

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину на разным направлениях  крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей", - написало ведомство.

Также военные наблюдают за высокой активностью тактической авиации рашистов.

Украинцев просят оставаться в укрытиях.

Киев и область

Киевская городская военная администрация сообщает о работе украинских сил противовоздушной обороны в столице. Есть повреждения в Дарницком, Голосеевском и Печерском районах.

Ситуация по состоянию на 09:30:

Работало ПВО. Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Пока известно о трех пострадавших в Киеве. В том числе – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали, говорит мэр Киева Виталий Кличко.

До этого он писал, что двоих спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что могут быть перебои со светом. Призывает зарядить телефоны и другие устройства и сделать запасы воды.

Сумщина

В телеграмме ОК "Север " информирует, что в Сумской области сбили две вражеские ракеты: "Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумщиной силами ПВО".

Николаевщина

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что над морем украинские силы ПВО сбили три российские ракеты, через несколько минут появилась информация о еще двух сбитых снарядах.

Полтавщина

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО в регионе.

Житомирщина

Взрывы слышали и в Житомирской области, сработала противовоздушная оборона, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко .

Одесчина

Кроме того, в небе над Одесской областью также сбивали ракеты рашистов.

"Внимание Одесчина! Противник осуществляет массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО. Прошу жителей находиться в укрытиях, не снимать, или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны и ждать официальных сообщений", - написал глава Одесской ОВА Максы Марченко.

В селе Степное обломки крылатой ракеты попали в жилой дом, говорят в ОПУ. Последствия уточняются.

Харьковщина

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" - отметил глава ОВА Олег Синегубов.

А мэр облцентра Игорь Терехов уточнил , что в городе есть серия взрывов. Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется.

Львовщина

Во Львовской области сработало ПВО. В самом Львове также было громко, говорят глава ОВА Максы Козицкий и мэр города Андрей Садовый .

  • Около восьми часов утра 29 декабря в Кривом Роге превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

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