Россия масштабно обстреляла Сумскую область по артиллерии и минометам
В сутки, 10 сентября, российский агрессор обстрелял 5 громад Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов пострадали Николаевская сельская громада, а также Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская и Эсманская громады.
Николаевская сельская громада
После 9:00 утра был артобстрел территории громады: 3 прилета.
Краснопольское громада
В 11:00 российский враг совершил минометный обстрел – 4 прилета. В полдень россияне били из артиллерии - 13 прилетов. А в 15:00 в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью (около двух гектаров).
Середино-будская громада
После 14:00 начались обстрелы: 2 прилета (миномет, 120 м.) и обстрел из АГС – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ.
"В результате обстрела поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, избиты огороды у людей и автомобиль", - пишет Живицкий.
Великописаревское громада
После 14:00 враг совершил артиллерийский обстрел – 5 прилетов.
Эсманьское общество
В 15:20 со стороны РФ прилетело 4 мины. К счастью, предварительно – без человеческих потерь.
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