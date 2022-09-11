Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали Николаевская сельская громада, а также Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская и Эсманская громады.

Николаевская сельская громада

После 9:00 утра был артобстрел территории громады: 3 прилета.

Краснопольское громада

В 11:00 российский враг совершил минометный обстрел – 4 прилета. В полдень россияне били из артиллерии - 13 прилетов. А в 15:00 в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью (около двух гектаров).

Середино-будская громада

После 14:00 начались обстрелы: 2 прилета (миномет, 120 м.) и обстрел из АГС – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ.

"В результате обстрела поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, избиты огороды у людей и автомобиль", - пишет Живицкий.

Великописаревское громада

После 14:00 враг совершил артиллерийский обстрел – 5 прилетов.

Эсманьское общество

В 15:20 со стороны РФ прилетело 4 мины. К счастью, предварительно – без человеческих потерь.

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