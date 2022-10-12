Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Сумской области зафиксировали 206 приходов. Для обстрелов россияне использовали авиацию, минометы, артиллерию и запрещенное оружие.

Пострадали Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Белопольская, Юнаковская и Шалыгинская громады.

"Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины. Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города", - пишет Живицкий.

Из минометов россияне по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад. Из ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской громад. По территории Юнаковской общины стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.

"По территории Шалыгинской громады вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета. Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходине, Шалыгинской громаде", - добавил Дмитрий Живицкий.

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