Россия масштабно обстреляла Сумскую область из авиации, артиллерии, минометов и запрещенного оружия
За сутки, 11 октября, российский агрессор совершил 13 обстрелов по территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В Сумской области зафиксировали 206 приходов. Для обстрелов россияне использовали авиацию, минометы, артиллерию и запрещенное оружие.
Пострадали Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Белопольская, Юнаковская и Шалыгинская громады.
"Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины. Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города", - пишет Живицкий.
Из минометов россияне по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад. Из ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской громад. По территории Юнаковской общины стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.
"По территории Шалыгинской громады вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета. Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходине, Шалыгинской громаде", - добавил Дмитрий Живицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.3
Покупка 40.3Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.95
- Актуальное
- Важное