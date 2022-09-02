Россия масштабно обстреляла Сумщину из артиллерии, минометам и РСЗО
За день, 1 сентября, российский агрессор совершил 7 обстрелов 5 громад Сумской области
Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских ударов пострадали территории Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской громад.
"Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения. В результате обстрела Кириковской общины в 17:20 повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское", - сообщил Живицкий.
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