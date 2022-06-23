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Россия маскирует намерения по запуску Северного потока-2, - эксперт по энергетике Гончар

23 июня, 2022 четверг
21:15
Экономика Северный поток-2

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям считает, что "Газпром" после выполнения планово-профилактических работ может не возобновить работу Северного потока-1 и предложит временно к запуску Северный поток-2, и как только его запустят, сразу возобновят эксплуатацию СП -1, а транзитный поток через территорию Украины будет остановлен

Своими мыслями он поделился в эфире Эспрессо.

"Появилась информация о том, что уменьшены поставки газа по газопроводу Северный поток-1 (СП-1 ). Как известно, Северный поток-2 (СП-2) не функционирует , он в конечном итоге санкционирован и за пределами операбельности, хотя функционально готов к эксплуатации.Итак, произошло сокращение потока-1 по довольно странному объяснению, что вроде бы нельзя вернуть турбину газоперекачивающего агрегата, которая отправлена на ремонт в Канаду" – объяснил эксперт.

Аналитик добавил, что эта турбина известной компании Siemens и при санкционном режиме Канада не может вернуть, соответственно, сокращается объем газоснабжения, потому что газопровод не может работать на полную проектную мощность.

"Потом оказалось по информации "Газпрома", что там еще три турбины не работают, то есть с технической точки зрения ситуация абсурдная. Так не может быть, чтобы одновременно из строя вышло четыре турбины из имеющихся шести и к тому же есть еще две резервные". Логично предположить, что за этим может стоять намерение, в котором, пользуясь случаем ежегодных планово-профилактических работ на газопроводе, могут быть найдены еще какие-то дефекты, подлежащие устранению, и под этим предлогом СП-1 может быть остановлена или точнее не возобновлена его работа. после выполнения планово-профилактических работ, российская сторона, а именно "Газпром", предложит временно до запуска СП-2", - пояснил Гончар.

Эксперт отметил, что здесь ставка делается на слабодушие ЕС, чувствительность и уязвимость политических элит, что будет принято решение о запуске СП-2.

"Как только будет вдруг запущен СП-2, сразу будут устранены неисправности и дефекты СП-1 и он тоже будет запущен в эксплуатацию, а транзитный поток через территорию Украины будет остановлен. Вот именно такой алгоритм действий и прослеживается" – подытожил Михаил Гончар.

  • Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.
  • 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1"
  • 10 июня в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1"
  • 20 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова поставлять газ "Северным потоком" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

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