Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода (Szabad Европа), которая пообщалась с четырьмя независимыми источниками, чтобы попытаться раскрыть предпосылки этого события.

Среди источников – правительственные, дипломатические и независимые лица. Все четыре источника единогласно заявили, что увольнение произошло под исключительным наблюдением вице-премьера Жолта Семьена. Никто другой не был инициирован правительством по этому делу, чтобы быть ответственным за подготовку и организацию такого дипломатически чувствительного шага с участием трех стран.

Все четыре источника сообщили, что ни министр иностранных дел Петер Сийярто, ни глава канцелярии премьера не знали об операции, и "большой вопрос" - насколько сам премьер-министр Виктор Орбан был причастен к этому. Несколько человек предположили, что соответствующие спецслужбы также не были проинформированы.

"Есть значительное возмущение со стороны ответственных членов правительства, озабоченных случившимся в нескольких аспектах. С одной стороны, какими бы пониженными ни были венгерско-украинские отношения, в таком щекотливом вопросе, вероятно, существовала бы какая-то форма обмена информацией между Будапештом и Киевом, если бы это ни была частная акция", – говорится в публикации.

Один из источников говорит, что "после того, как всем стало очевидно, что венгерским правительством можно манипулировать с России на уровне вице-премьера", Кабинет министров просто избрал "стратегию молчания", надеясь, что "дело будет забыто как можно скорее". Ни один из источников издания не знает ничего о том, где сейчас находятся эти одиннадцать человек.

Сообщается, что к вице-премьеру, в канцелярию премьера и в МИД были направлены вопросы по делу, и ответы будут опубликованы в случае их получения.

РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

Также отмечалось , что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил , что подтверждения информации о военнопленных нет.

По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по вопросам религии Жолта Шемьена, ни от правительства.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.

В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.

Издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники информирует , что в Венгрии планируют провести провокационную пресс-конференцию с украинскими военнопленными. На ней они должны подвергнуть критике командование ВСУ и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.