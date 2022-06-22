Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"К "неисправному" "Северному потоку-1" присоединился Турецкий поток, который будет находиться на ремонте. За первые сутки такого ограничения поставки российского газа снизились на 14%, а цена на споте выросла почти на 3%", - сообщает Оператор ГТС.

Если бы "Газпром" вел себя как надежный партнер, он легко нашел бы возможность доставить необходимые объемы газа своим заказчикам. Существует несколько альтернативных маршрутов, в частности, через украинскую ГТС, которая имеет более чем достаточные свободные мощности, считают в компании.

Однако, как доказывает Центр глобалистики "Стратегия XXI", используя документы российского монополиста, прекращение "Северного потока-1" – это часть газовой войны России, а ее цели – политические.

В Европе и мире тоже видят в нынешнем газовом кризисе манипуляции и соглашаются, что Россия не "надежный партнер". К примеру, глава МЭА Фатих Бирол в интервью Financial Times заявил, что Европа должна срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью прекратит экспорт.

"Я считаю, что сокращения [снабжения газа] направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – цитирует Оператор ГТС Фатиха Бирола.

"Манипуляциям, непрозрачным действиям, шантажу – не место на газовых рынках Европы. Одним из предложений украинской стороны в Европу по повышению безопасности поставки природного газа является введение санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-1", выступающего оружием против ЕС. До введения полного эмбарго на российский газ это позволило бы усилить позиции Украины и одновременно гарантировало бы ЕС надежный маршрут транспортировки топлива", - заявили в украинской компании.

Для иллюстрации сказанного Оператор ГТС показал инфографику влияния российских поставок на цену газа в Европе.

22 июня стало известно, что Европейский Союз временно вернется к использованию угольных электростанций для компенсации нехватки российского газа.

12 июня президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, а наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ. ЕС, по словам фон дер Ляен, имеет "экстренные меры", чтобы реагировать на угрозу прекращения поставок газа из России, включая меры по энергосбережению и определению отраслей, которые будут приоритетно получать газ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb