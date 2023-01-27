Россия "легализовала" мародерство в Запорожской области, - Центр нацсопротивления
В Центре национального сопротивления рассказали, как российские преступники "узаконили" мародерство на временно оккупированных территориях Запорожской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупационная администрация Запорожской области заявила, что сформировала "нотариальную палату", то есть перечень тех, кто будет отвечать за "легализацию" мародерства.
"Регион получил сформированный список псевдонотариусов, которые будут утверждать "правочины" в рамках оккупационного законодательства. Таким образом россияне пытаются "легализовать" оформление и переоформление имущества. То есть, по факту мародерства и грабежа чужого имущества. Заметим, что ни один из документов, которые заверят" псевдонотариусы, не правомерны. Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признаны в мире и Украине. Следовательно, они не являются подтверждением права собственности на имущество", - пишут в Центре.
ЦНС призвал украинцев не сотрудничать с российскими властями, и по возможности покинуть регион до момента деоккупации.
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