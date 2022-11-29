Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для этого на левый берег Херсонской области, временно находящийся под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и "работников военных комиссариатов" группировок "Л/ДНР".

Известно, что они разместились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.

"Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключительно, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий покинуть захваченный РФ регион на юге Украины и "не становиться ресурсом для врага".

Напомним, ранее о планах захватчиков провести полномасштабную "мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области сообщил мэр Мелитополя.

Также стало известно, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными – их собираются заменить призывниками.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb