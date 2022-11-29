Россия концентрирует ресурс для проведения "мобилизации" на оккупированной Херсонщине, - ССО ВСУ
С Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области опрокидывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков
Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Для этого на левый берег Херсонской области, временно находящийся под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и "работников военных комиссариатов" группировок "Л/ДНР".
Известно, что они разместились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.
"Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключительно, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага", - говорится в публикации.
В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий покинуть захваченный РФ регион на юге Украины и "не становиться ресурсом для врага".
- Напомним, ранее о планах захватчиков провести полномасштабную "мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области сообщил мэр Мелитополя.
- Также стало известно, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными – их собираются заменить призывниками.
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