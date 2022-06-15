Россия контролирует большую часть Северодонецка и теперь сконцентрируется вокруг химзавода "Азот", - британская разведка
Российские захватчики получили контроль над большей частью Северодонецка в Луганской области, кроме промзоны, и планируют сконцентрироваться на ней
Об этом сообщило британское минобороны в твиттер со ссылкой на данные собственной разведки.
По данным британской разведки, Россия после более чем месяца боев взяла под контроль большую часть Северодонецка, а украинские силы удерживают промзону.
"Российская тактика боев в городах, опирающаяся на интенсивное применение артиллерии, повлекла за собой значительные побочные потери по всему городу. Элементы ВСУ и несколько сотен гражданских находятся в подземных бункерах химзавода "Азот" в городской промзоне", - говорится в сообщении.
Британские разведчики допускают, что теперь Россия сосредоточится на химзаводе Азот.
Между тем подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей находятся в подземных бункерах на химическом заводе в промзоне города, отмечает британское минобороны.
"Очень маловероятно, что Россия ожидала столь устойчивого сопротивления и такой затяжной войны истощения в своем первоначальном планировании вторжения", - говорится в обзоре британской разведки.
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