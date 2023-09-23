Россия клонирует сайты украинских медиа для распространения фейков

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На клонированных сайтах Россия распространяет фейки, в том числе и о том, что Украина продает детей на нелегальных рынках, а уклонисты прячутся в вузах.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает об очередной атаке РФ на популярные ресурсы Украины. Российские сайты-клоны копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.

Некорректный адрес "Униан": unian.org

Правильный адрес: unian.ua

Фейковый адрес "Экономической правды": spletnik-naroda.com

Корректный адрес: epravda.com.ua

Вымышленный UNN адрес: golos-naroda-ua.com

Настоящий адрес: unn.com.ua

"Призываем читателей быть внимательными, всегда проверять корректность адреса этих сайтов и критично относиться к полученной информации", - подчеркнули в Центре.