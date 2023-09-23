Россия клонирует сайты украинских медиа для распространения фейков
Для распространения фейков и пропаганды РФ клонировала сайты украинских медиа "Униан", "Экономическую правду" и "UNN" (Украинские национальные новости)
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
На клонированных сайтах Россия распространяет фейки, в том числе и о том, что Украина продает детей на нелегальных рынках, а уклонисты прячутся в вузах.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает об очередной атаке РФ на популярные ресурсы Украины. Российские сайты-клоны копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.
Некорректный адрес "Униан": unian.org
Правильный адрес: unian.ua
Фейковый адрес "Экономической правды": spletnik-naroda.com
Корректный адрес: epravda.com.ua
Вымышленный UNN адрес: golos-naroda-ua.com
Настоящий адрес: unn.com.ua
"Призываем читателей быть внимательными, всегда проверять корректность адреса этих сайтов и критично относиться к полученной информации", - подчеркнули в Центре.
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