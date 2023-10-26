Россия, Китай и ОАЭ наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по войне в Израиле

Об этом сообщает Reuters.

Резолюция была направлена на разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газа, призвала приостановить насилие, чтобы обеспечить доступ помощи.

Объединенные Арабские Эмираты также проголосовали против, 10 членов проголосовали "за", а двое воздержались.