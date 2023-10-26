Россия, Китай и ОАЭ наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по войне в Израиле
В среду Россия и Китай наложили вето на разработанную США резолюцию Совета Безопасности ООН о войне между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС в Секторе Газы
Об этом сообщает Reuters.
Резолюция была направлена на разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газа, призвала приостановить насилие, чтобы обеспечить доступ помощи.
Объединенные Арабские Эмираты также проголосовали против, 10 членов проголосовали "за", а двое воздержались.
- 24 октября посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерреша уйти в отставку с должности из-за заявления генсека, якобы атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября произошли "не просто так", а после "56 лет удушающей оккупации палестинского народа Израилем".
- Генсек ООН Антониу Гутерреш возмутился тем, что его слова "были обезображены" и заявил, что не оправдывал акты террора со стороны ХАМАСа.
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