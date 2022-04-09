Россия хуже Третьего Рейха. Убийства, изнасилование и жестокость являются ментальным кодом россиян, - политолог

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



“Армия есть отражение любого общества. И то, что мы видим в исполнении российских военных преступников на оккупированных территориях Украины, является отражением ментального кода России. Их действия нам показывают, чем на самом деле Россия, ее культура и мировоззрение. Это жестокость, мародерство, изнасилование и ненависть к человеческой жизни. Мне очень понравилось сообщение украинского философа Владимира Ярмоленко, где он написал, что современная Россия – это квинтэссенция смерти”, - рассказал Басараб



Политолог подчеркнул, что не нужно сравнивать Россию с гитлеровской Германией. Поскольку Гитлер воевал против определенных групп этносов, но не для всех он предрек смерть.



“Гитлер воевал против определенных определенных этносов, но не всем он предрек смерть. То есть, кого он хотел уничтожить, а кто должен быть рабами и обслуживающим персоналом Третьего Рейха. Россия же хуже, чем гитлеровская Германия. Россия ведь несет смерть как феномен. Они представляют угрозу человеческой жизни не только для враждующих стран, но и для своего населения. Ибо россияне покидают на поле боя своих раненых и бросают как пушечное мясо своих солдат на нелепые задачи", – добавил Басараб

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