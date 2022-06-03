Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Россия даже не знает, как интегрировать так называемые ЛНР и ДНР, так что смешно, когда гауляйтеры новых временно оккупированных территорий говорят об их интегрировании в РФ. Россия сама хорошо понимает, что им не удастся содержать эти территории", – подчеркнул Коваленко.



Военный эксперт добавил, что российским захватчикам не хватает ресурсов даже для того, чтобы провести так называемую битву за Донбасс.



"Сейчас оккупанты даже не имеют сил и возможности оккупировать те территории, которые они анонсировали. Ведь анонсированная захватническая оккупация, "битва за Донбасс", должна была достигать Днепра. Сейчас же мы видим, что их бои идут за Северодонецк, и это не очень успешно - Это инерционные бои и инерционное продвижение. Следует отметить, что на этом направлении сейчас сосредоточена самая крупная за все время полномасштабного вторжения группа российских оккупационных войск, и при этом это наступление очень слабое, поэтому даже с численным преимуществом личного состава и техники они не могут реализовать масштабное наступление, который они так пафосно объявляли. Рано или поздно оккупантам придется бежать с этих территорий, поэтому о какой интеграции может идти речь", - сказал он.

Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области, ведь войска РФ, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк

на захват Донецкой области, ведь войска РФ, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк По состоянию на 3 июня российские войска пытались вести штурмовые действия на Славянском, Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Криворожском направлениях и вблизи Красногоровки и Полтавки. В центре Северодонецка продолжаются бои