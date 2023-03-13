Российская армия атакует Бахмут с трех направлений

Россия планировала захватить Украину за три дня, а теперь мечтает разве что о взятии Донецкой и Луганской областей до конца марта. Эти надежды противника тщетны. Сейчас самыми горячими участками фронта являются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Самые адские бои продолжаются на Бахмутском направлении, где противник давит на город с трех сторон. Сейчас россияне уже находятся в восточных микрорайонах города перед рекой Бахмуткой, которая делит этот город практически пополам. Также россияне продолжают попытки продавить нашу оборону с севера и юга Бахмута. Российские войска пытаются продвинуться по трассе в направлении Славянска. Противник постоянно атакует Зализнянское и Богдановку. В северной части Бахмута продолжаются боевые действия в промышленной части завода по переработке цветных металлов. С южной части Бахмута враг пытается продвигаться в сторону центра города. Также россияне пытаются выйти на трассу между Ивановским и Бахмутом. Однако есть информация, что наши подразделения продвигаются вперед на юге города.

Россияне постоянно штурмуют Марьинку

Не менее сложная ситуация в районе Авдеевки и Марьинки. На этом направлении россияне пытаются использовать свое численное преимущество для атак на наши позиции.



Подполковник ВСУ Ярослав Чепурный рассказал более подробную информацию о боях у Марьинки. По его словам, российские войска постоянно штурмуют украинские позиции вблизи города. В течение суток 13 марта россияне совершили 10 штурмовых атак на позиции ВСУ. Российские войска активно применяют ствольную артиллерию и минометы. Также Чепурный отметил, что российские войска используют штурмовую авиацию для атак на позиции украинской армии. Однако российская военная авиация пытается не залетать в зону поражения украинских систем ПВО.



Боевые действия возле Марьинки по состоянию на 13 марта



Подполковник ВСУ Ярослав Чепурный рассказал, что российские войска используют для штурмовых действий бронетехнику. В разных атаках количество бронетехники меняется. Используя танки, БМП и БТР россияне пытаются прикрывать действия своей пехоты. Однако, по словам подполковника, это россиянам мало чем помогает. Украинская армия вооружена современными противотанковыми средствами, и все атаки россиян всегда заканчиваются неудачами и сожженной бронетехникой. Также, если наблюдать за динамикой использования артиллерии россиянами, то в начале зимы оккупанты активно применяли артиллерийские системы. Затем динамика артиллерийских обстрелов украинских позиций несколько уменьшилась. Однако, как заметил Чепурный, сейчас россияне снова активно обстреливают позиции украинской армии.

Эффективность санкций против Российской Федерации

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко убежден, что международные санкции все-таки влияют на Российскую Федерацию. По имеющейся информации, у России уже есть проблемы с западными компонентами, которые они используют в своих системах вооружения. Сейчас в политических кругах Европы начинают звучать заявления о том, что порог санкций против РФ исчерпан. По словам Клименко, это совсем не так. Исследование показывает, что на Западе существует недооценка масштабов русского оборонного сектора.



Экспорт компонентов в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину



По словам Клименко, следует учитывать, что РФ в течение года войны тоже не стояла на месте. В частности, в России нашли способ скрыть предприятия, работающие на военный оборонный сектор и как обходить санкции Запада. Также многие предприятия, ранее поставлявшие России запчасти и компоненты, опасаются вторичных санкций. В целом, весь санкционный список предприятий, работающих на российский оборонный сектор, формирует США. Остальные страны вводят санкции в соответствии с этим списком. Именно поэтому крупные оборонные предприятия, не находящиеся на территории РФ, стараются не сотрудничать с Россией, чтобы не лишиться возможности работать с американским долларом. Часто такие компании после внесения их в санкционный список ликвидируются. Затем по тому же адресу появляется другая компания, против которой санкции не действуют. Именно поэтому, по словам Клименко, следует внимательно отслеживать деятельность тех или иных компаний, работающих с российским оборонным сектором.

Реакция США на обход санкций Россией

В США уже реагируют на обход санкций Россией. В частности, на то, что отдельные страны увеличили поставки компонентов в РФ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в течение последнего месяца провел мощное международное турне. Среди стран, которые посетил Блинкен, были Турция и государства Средней Азии. Также, несмотря на своеобразные отношения с Китаем, в США ведут переговоры с Пекином. Именно поэтому, по словам Клименко, компании, оказывающие военную помощь России рано или поздно, станут подсанкционными субъектами.

