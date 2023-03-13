Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
13 мартa, 2023 понедельник
21:30
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Сейчас наиболее горячими участками фронта являются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Самые адские бои продолжаются на Бахмутском направлении, где противник давит на город с трех сторон

Российская армия атакует Бахмут с трех направлений

Россия планировала захватить Украину за три дня, а теперь мечтает разве что о взятии Донецкой и Луганской областей до конца марта. Эти надежды противника тщетны. Сейчас самыми горячими участками фронта являются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Самые адские бои продолжаются на Бахмутском направлении, где противник давит на город с трех сторон. Сейчас россияне уже находятся в восточных микрорайонах города перед рекой Бахмуткой, которая делит этот город практически пополам. Также россияне продолжают попытки продавить нашу оборону с севера и юга Бахмута. Российские войска пытаются продвинуться по трассе в направлении Славянска. Противник постоянно атакует Зализнянское и Богдановку. В северной части Бахмута продолжаются боевые действия в промышленной части завода по переработке цветных металлов. С южной части Бахмута враг пытается продвигаться в сторону центра города. Также россияне пытаются выйти на трассу между Ивановским и Бахмутом. Однако есть информация, что наши подразделения продвигаются вперед на юге города.

Россияне постоянно штурмуют Марьинку

Не менее сложная ситуация в районе Авдеевки и Марьинки. На этом направлении россияне пытаются использовать свое численное преимущество для атак на наши позиции.

Подполковник ВСУ Ярослав Чепурный рассказал более подробную информацию о боях у Марьинки. По его словам, российские войска постоянно штурмуют украинские позиции вблизи города. В течение суток 13 марта россияне совершили 10 штурмовых атак на позиции ВСУ. Российские войска активно применяют ствольную артиллерию и минометы. Также Чепурный отметил, что российские войска используют штурмовую авиацию для атак на позиции украинской армии. Однако российская военная авиация пытается не залетать в зону поражения украинских систем ПВО.


Боевые действия возле Марьинки по состоянию на 13 марта

Подполковник ВСУ Ярослав Чепурный рассказал, что российские войска используют для штурмовых действий бронетехнику. В разных атаках количество бронетехники меняется. Используя танки, БМП и БТР россияне пытаются прикрывать действия своей пехоты. Однако, по словам подполковника, это россиянам мало чем помогает. Украинская армия вооружена современными противотанковыми средствами, и все атаки россиян всегда заканчиваются неудачами и сожженной бронетехникой. Также, если наблюдать за динамикой использования артиллерии россиянами, то в начале зимы оккупанты активно применяли артиллерийские системы. Затем динамика артиллерийских обстрелов украинских позиций несколько уменьшилась. Однако, как заметил Чепурный, сейчас россияне снова активно обстреливают позиции украинской армии.

Эффективность санкций против Российской Федерации

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко убежден, что международные санкции все-таки влияют на Российскую Федерацию. По имеющейся информации, у России уже есть проблемы с западными компонентами, которые они используют в своих системах вооружения. Сейчас в политических кругах Европы начинают звучать заявления о том, что порог санкций против РФ исчерпан. По словам Клименко, это совсем не так. Исследование показывает, что на Западе существует недооценка масштабов русского оборонного сектора.

Экспорт компонентов в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

По словам Клименко, следует учитывать, что РФ в течение года войны тоже не стояла на месте. В частности, в России нашли способ скрыть предприятия, работающие на военный оборонный сектор и как обходить санкции Запада. Также многие предприятия, ранее поставлявшие России запчасти и компоненты, опасаются вторичных санкций. В целом, весь санкционный список предприятий, работающих на российский оборонный сектор, формирует США. Остальные страны вводят санкции в соответствии с этим списком. Именно поэтому крупные оборонные предприятия, не находящиеся на территории РФ, стараются не сотрудничать с Россией, чтобы не лишиться  возможности работать с американским долларом. Часто такие компании после внесения их в санкционный список ликвидируются. Затем по тому же адресу появляется другая компания, против которой санкции не действуют. Именно поэтому, по словам Клименко, следует внимательно отслеживать деятельность тех или иных компаний, работающих с российским оборонным сектором.

Реакция США на обход санкций Россией

В США уже реагируют на обход санкций Россией. В частности, на то, что отдельные страны увеличили поставки компонентов в РФ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в течение последнего месяца провел мощное международное турне. Среди стран, которые посетил Блинкен, были Турция и государства Средней Азии. Также, несмотря на своеобразные отношения с Китаем, в США ведут переговоры с Пекином. Именно поэтому, по словам Клименко, компании, оказывающие военную помощь России рано или поздно, станут подсанкционными субъектами.
 

Новости
Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
санкции против России
война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
Военные новости
Колонка Згурца
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
11 мартa, 2023 суббота
Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
12 мартa, 2023 воскресенье
Армия Беларуси усиленно готовится к войне и это очень плохо, - Санников
Рів на кордоні України та Молдови
12 мартa, 2023 воскресенье
Санду отреагировала на появление траншей вдоль границы с Украиной
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
21:57
Эксклюзив
Русская церковь - угроза нацбезопасности Украины, поэтому УПЦ МП не место в Киево-Печерской лавре, - Княжицкий
21:00
Обзор
Большие потери в Бахмуте, РФ и Китай угрожают опасностью, "Малороссия" в Дубае, суд над военными преступлениями россиян. Мировые СМИ об Украине 13 марта
20:37
Министр экономики Сербии призвал правительство срочно ввести санкции против РФ за войну с Украиной
20:30
Эксклюзив
Украина близка к самообеспечению газом, - эксперт в сфере энергетики Харченко
20:16
"Эта святыня создана для всей страны": монахи УПЦ МП заявили, что не планируют выселяться из Киево-Печерской лавры
20:16
Украина заинтересована в расширении "зернового соглашения", - посол Василий Боднар
20:06
Эксклюзив
"Попадание точно есть, была детонация": Андрющенко о новых взрывах в Мариуполе
20:03
OPINION
Как "хорошие русские" защищают "кошельки" вероятных преемников Путина
20:00
Обзор
Победные новости 383-го дня войны: НБУ - центробанк года, продление санкций против РФ и "хлопок" в Мариуполе
19:58
Генерал-майор Виктор Николюк назначен главой подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ
19:56
Эксклюзив
Из российских тюрем рекрутеры вооруженных сил РФ отправляют на линию боевых столкновений уже и женщин, - полковник ВСУ Селезнев
19:31
Пограничники отбили штурм на Бахмутском направлении и взяли в плен вагнеровца
19:22
Из Литвы экстрадировали экс-председателя правления ГПЗКУ, подозреваемого в нанесении более $60 млн убытков
19:08
Россияне обстреляли село в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома
18:58
OPINION
Украинский успех на "Оскаре"
18:45
Эксклюзив
Глава Всеукраинского конгресса фермеров озвучил основные проблемы посевной в Украине
18:40
Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн
18:40
Эксклюзив
Процесс будет долгим, но ввести масштабные санкции против Росатома удастся, - энергетический эксперт Харченко
18:26
На ЗАЭС растет дефицит специалистов, способных обеспечить жизнедеятельность электростанции, - Генштаб
18:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия
17:57
Помогали русифицировать школы в Мариуполе и Геническе: сообщено о подозрении 14 педагогам-коллаборантам
17:45
В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ
17:34
ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения
17:31
Обновлено
Враг нанес удар по двум городам на Донетчине: погибла женщина, семь человек ранены
17:24
Министр обороны Молдовы заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны РФ
17:13
Эксклюзив
китай
Китай должен сделать предложение о мире, которое привлекло бы обе стороны, - эксперт-международник Семиволос
17:04
Обновлено
ЕС
Официально: ЕС продлил санкции против России на полгода
17:02
Международный уголовный суд намерен открыть два дела против РФ, - NYT
16:58
НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards
16:49
Терехов сказал, когда могут возобновить движение электротранспорта в Харькове
16:33
В Украине к 15 годам за решеткой приговорили коллаборанта, которому ФСБ обещала должность "замминистра" в Крыму
16:26
В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о возможном участии Путина в саммите G20 в Индии
16:25
На аукционе предложили 220 млн 100 грн за Белгород-Днестровский порт
16:24
Эксклюзив
Увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить благодаря финансовой помощи Запада, - аналитик Несходовский
16:10
Эксклюзив
На Донецком направлении есть несколько напряженных точек, где идут адские бои, - полковник ВСУ Селезнев
16:03
OPINION
Смогут ли Путин и система победить Голливуд?
16:00
Валерий Безус стал советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
15:54
Перед игрой с Англией травмировался еще один знаковый футболист сборной Украины
15:48
На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
15:46
Эксклюзив
Основная цель россиян на Кинбурнской косе – террор морского транспортного коридора, - Гуменюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV