Об этом глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил у себя в facebook .

Кулеба прокомментировал медийные разговоры о давлении на Украину по поводу переговоров и о том, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий.

В частности, он отметил, что украинские военные будут освобождать землю и людей, а Россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно признанных границах.

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Кулеба также подчеркнул, что Украина не отказывается от дипломатии, а "нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовой занавес".

"Россия играет в конструктив, а действительно хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве", - отметил он.

Кроме этого, он сказал, что Киев не рассматривает даже теоретически каких-либо уступок по вопросу Крыма.

"Разговоры о том, что Украина будет терпеть или подвергаться любым подталкиваниям, бессмысленны. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок", - сказал он.

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Кулеба добавил также, что невозможно победить без веры и поблагодарил всех, кто верит в победу Украины.

"Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить. Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию. Если мы останемся единственными и принципиальными в эти трудные времена, мы будем также праздновать восстановление мира" и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем быстрее этот день наступит", - сказал он.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Город деоккупировали.

Также 11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

13 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры наращивают силы в Мелитополе Запорожской области. В то же время в Херсонской области количество вражеских военных уменьшается.

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