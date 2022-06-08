Россия хочет выровнять линию фронта по левому берегу Сиверского Донца, но Северодонецк взять не может, - военный эксперт Мусиенко
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Северодонецк может превратиться в Сталинград, за который будут идти сокрушительные бои
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Россия хочет выровнять линию фронта по левому берегу реки Сиверский Донец, чтобы использовать эти преимущества для возможности ее форсирования. Решить вопрос продвижения в дальнейшем, если у них останутся ресурсы и без паузы, без доукомплектования смогут это сделать. Россия не прекращает обстреливать и подходить к трассе Лисичанск – Бахмут. Существуют риски, но она не контролируется войсками России. Они пытаются взять ее под полный контроль из районов Горное и Золотое - это южнее Северодонецка. Там враг тоже пытается продвигаться, но успехов не имеет. То, что держится Северодонецк и ВСУ могут переходить в контратаку свидетельствует, что врага не просто выматывают. Это свидетельствует о том, что враг бросил большие силы и не может взять под полный контроль город", - заметил Мусиенко.
Также военный эксперт добавил, что защитники удерживают на себе большую группировку сил противника. Фланги с Севера и Юга наши силы держат, чтобы не дать взять в окружение Северодонецк.
"Северодонецк может превратиться в Сталинград, за который будут идти сокрушительные бои. Украинские силы пытаются сделать все, чтобы предоставить подкрепление. Дать помощь и больше оружия нашим защитникам в Северодонецке и Лисичанске", - подытожил Мусиенко.
- Российские захватчики планируют форсировать реку Сиверский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления. Город Северодонецк решисты не контролируют
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