Писатель поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия хочет вернуть мир во времена тупого захвата чужой территории, потому что россиянам комфортно в таком мире. РФ тянет всех в XIX век: время, когда не было никаких ООН, когда империи доминировали и вели между собой войны за территорию – захватнические и колониальные войны против других народов, которые находились на устаревшем этапе развития, не могли на равных им противостоять и становились жертвами колонизаторской политики", - отметил Мараев.

Историк добавил, что война со страной-агрессором Российской Федерацией – мировоззренческая и цивилизационная.

"Противостояние Украины с Россией - это, прежде всего, мировоззренческое, ценностное противостояние, в значительной степени цивилизационное. Российская Федерация однозначно не несет ни одной прогрессивной, позитивной мысли, идеи, которая бы понадобилась для человеческой цивилизации", - отметил Владлен Мараев.

Российский диктатор Владимир Путин в приветствии ко дню РФ вспомнил о победах прошлого и выразил восхищение "реформатором" Петром I.

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