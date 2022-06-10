Россия хочет уничтожить Украину, доказать, что мы искусственно созданный народ, как подвид растений или животных, - Зеленский выступил перед студентами британских вузов
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию для студентов британских университетов – Кембриджского, Оксфордского, Манчестерского, Лондонского и других
Видео выступления размещено на телеграмм-канале президента.
Мероприятие было организовано Британским союзом украинских студентов.
"Нас заставляют выживать уже 107 дней, - сказал украинский президент, обращаясь к студентам. - Эта кошмарная война, и она происходит у всех на глазах".
Россия, по словам Зеленского, говорит о мирных переговорах, но продолжает убивать женщин и детей.
"Цель России – стереть нашу историю, наше государство, нашу идентичность, отказать нам в праве на существование. Сказать миру, что нас никогда не существовало, что мы – искусственно созданный народ как подвид растений или животных", - сказал Зеленский студентам.
- Отметим, сегодня также Киев посетил министр обороны Британии Бен Уоллес. Во время визита министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и пообещал возобновить поддержку украинских военных, включая обучение солдат, а также доставку летального снаряжения.
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