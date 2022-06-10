Видео выступления размещено на телеграмм-канале президента.

Мероприятие было организовано Британским союзом украинских студентов.

"Нас заставляют выживать уже 107 дней, - сказал украинский президент, обращаясь к студентам. - Эта кошмарная война, и она происходит у всех на глазах".

Россия, по словам Зеленского, говорит о мирных переговорах, но продолжает убивать женщин и детей.

"Цель России – стереть нашу историю, наше государство, нашу идентичность, отказать нам в праве на существование. Сказать миру, что нас никогда не существовало, что мы – искусственно созданный народ как подвид растений или животных", - сказал Зеленский студентам.

Отметим, сегодня также Киев посетил министр обороны Британии Бен Уоллес. Во время визита министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и пообещал возобновить поддержку украинских военных, включая обучение солдат, а также доставку летального снаряжения.

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