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Россия хочет укрепить связи с Бразилией после встречи Лулы с Зеленским, - Bloomberg

23 сентября, 2023 суббота
08:51
Мир

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с бразильским коллегой Лулой да Силвой в четверг, 21 сентября, Россия попросила Бразилию возобновить форум двустороннего диалога

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в бразильском правительстве.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с соответствующей просьбой на встрече со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующий день после переговоров Лулы и Зеленского.

Лавров попросил возобновить работу российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству – форуму, который обе страны создали в 1997 году для обсуждения торговли, инвестиций, технологий, обороны и других вопросов. По словам бразильских чиновников, говоривших на условиях анонимности, комиссия не собиралась с 2015 года.

Чиновники добавляют, что Бразилия также заинтересована в возрождении форума, рассматривая его как постоянный аспект отношений, который должен функционировать.

По словам официальных лиц, правительства двух стран обсудят возможные даты встречи вице-президента Бразилии Жеральдо Алькмина и премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Встреча с Зеленским, которая является частью усилий Украины по сплочению глобальной поддержки для контрнаступления, чтобы отразить вторжение России, была одним из основных моментов саммита ООН. Предварительная попытка встретиться, когда оба были приглашены на майский саммит Группы семи в Японии, провалилась, а мартовский видеозвонок почти не смог ослабить напряженность", – напоминает Bloomberg.

Что известно об отношениях Украины и Бразилии

7 апреля президент Бразилии Луис предложил , чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире". Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на это заявление словами о том, что Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, в то же время четко отметил: Украина не торгует своими территориями.

16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.

Также лидер Бразилии подчеркнул , что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".

22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.

22 мая лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил , что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита Большой семерки в Японии. В Офисе президента Украины объяснили , что встреча не состоялась из-за "несоответствий в графиках".

3 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил , что ему "надо поговорить" с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой, а также, что он заинтересован во встрече в любом формате.

19 июля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки отказался называть Москву главным виновником конфликта и заявил, что мир устал от войны России против Украины.

10 сентября президент Бразилии отметил , что хочет "посадить за стол переговоров" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на Генассамблее ООН.

В этот же день Лула да Силва заявил , что российского президента Владимира Путина не арестуют, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. Однако вскоре он изменил свое мнение по поводу вероятности ареста российского диктатора, отметив, что эти вопросы решают суды.

21 сентября президент Украины на полях саммита ООН провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Зеленский заявил, что по результатам переговоров представитель Бразилии продолжит участие в заседаниях Формулы мира.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
Бразилия
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