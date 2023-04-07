Об этом и не только мировые СМИ писали 7 апреля:

The New York Times

Секретные планы Запада по помощи украинским военным против России были опубликованы в социальных сетях накануне. Пентагон заявил, что расследует как это произошло. Вместе с тем, высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что утечка военных планов США и НАТО выглядит как ход России, чтобы "сорвать" контрнаступление. Российские же провоенные военные блоггеры предостерегли от доверия любой информации в документах, а один даже сказал, что утечка могла быть работой "западной разведки, чтобы ввести наше командование в заблуждение".

Издание пишет, что помощники Зеленского присылают неоднозначные месседжи по Крыму и возможности переговоров. Путаница относительно возможного изменения позиции украинского правительства по возвращению Крыма из-под российской оккупации вызвала накануне шквал публичных разъяснений со стороны чиновников в администрации президента Владимира Зеленского, которые повторили свой обет освободить всю территорию Украины.

Украина готовится к критическому весеннему наступлению, говорят американские журналисты. Приближающаяся кампания проверит решимость военных. В жестоких, но в большинстве своем статических боях на заснеженных, усыпанных артиллерией полях и в разрушенных городах, Украина зимой отразила российское наступление. Теперь очередь Украины идти в атаку. Отмечается, что везде есть признаки того, что он наступит примерно через месяц.

Страны НАТО разделились о том, какие политические заверения они могут предоставить Украине на следующем саммите НАТО в середине июля, поскольку Соединенные Штаты, Германия и Франция противостоят давлению со стороны союзников в Центральной и Восточной Европе относительно предоставления какой-либо детальной "дорожной карты" к членству, заявили западные чиновники после встречи министров иностранных дел НАТО на этой неделе.

Также говорится, что новый посол США в Москве встретился в четверг с заместителем министра иностранных дел России, чтобы обсудить задержание Россией Эвана Гершковича, репортера The Wall Street Journal, который писал репортаж об Уральском регионе страны, когда его арестовали российские власти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин сосредотачиваются на экономических связях, отмечают корреспонденты. Главы государств возобновили свой трехдневный саммит в пятницу в южнокитайском производственном центре Гуанчжоу, уделив внимание экономическим связям стран через день после того, как французский лидер призвал Пекин сделать большее, чтобы помочь прекратить войну России в Украине.

Сообщается, что побужденное полномасштабным вторжением России в Украину, правительство Ирландии пересмотрит свою давнюю политику военного нейтралитета на форуме, который состоится этим летом.

А российские прокуроры попросили приговорить известного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения, что является последним признаком того, что Кремль стремится подавить любую публичную критику своего вторжения в Украину.

The Washington Post

Предлагается анализ, как Польша стала новым "центром тяготения" в Европе. В частности, речь идет о визите Владимира Зеленского в польскую столицу, ознаменовавшую встречу близких друзей и союзников, связи между которыми только укрепились после нападения, развязанного Россией в прошлом году, говорят авторы. Ранее в тот же день президент Анджей Дуда наградил своего украинского коллегу высшим отличием Польши – орденом Белого Орла, а Зеленский выразил благодарность за активную роль, которую Польша сыграла в сосредоточении поддержки сопротивления Украины российскому вторжению и принятии более 1,5 миллионов украинских беженцев. Больше в материале.

Также издание сообщает, что консульство США до сих пор не получило доступ к задержанному на прошлой неделе американскому репортеру Эвану Гершковичу, которого российские власти обвиняют в шпионаже. А президент Франции Эмманюэль Макрон в Пекине заявил, что мир ожидает от китайского лидера Си Цзиньпина содействия "вернуть Россию к разуму" и сесть за стол переговоров с Украиной. Однако Европа призвала Китай не вооружать Россию, не предоставлять ей ни одного военного оборудования прямо или косвенно. .

The Guardian

Предлагается фоторепортаж об восстановлении улиц в украинских городах. Украина отремонтировала, а в некоторых случаях отстроила много объектов, разрушенных российскими нападениями, включая мосты, дороги и правительственные здания. Это лишь начало того, что Киев описал как величайшую реконструкцию со времен Второй мировой войны и, пожалуй, самую дорогую в истории, стоимость которой оценивается в пол триллиона долларов.

Кремль заявил, что его стратегическая цель в Украине – создать "новый мировой порядок". По словам министра МИД России Сергея Лаврова, "любые переговоры должны базироваться на учете российских интересов, российских беспокойств. Речь идет о принципах, на которых будет базироваться новый мировой порядок".

Китай и Франция в совместном заявлении подтвердили свою приверженность нераспространению ядерного оружия, ядерному разоружению и мирному использованию ядерной энергии.

Издание пишет, что в Кремле следили за "важными переговорами" между президентом Китая Си Цзиньпином, его французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, но выразили сомнения, что Китай изменит свою позицию по поводу украинского конфликта во время внешнего давления.

Также предлагается анализ, как Китай входит в более рискованное пространство, позиционируя себя как дипломатическую альтернативу США. Отмечается, что на этой неделе Пекин сменил Нью-Йорк и ООН как дипломатическую столицу мира, приняв две встречи, имеющие потенциал для разблокирования двух глубочайших конфликтов в мире – девятилетнего конфликта между Украиной и Россией и 30-летнего конфликта между Эр-Риядом и Тегераном.

Румынские фермеры блокируют границы в знак протеста против импорта украинского зерна, а Польша вообще временно прекращает импорт, чтобы смягчить влияние на цены, однако транзит все равно будет разрешен. Этот шаг был сделан, когда тысячи фермеров протестовали по всей Румынии из-за влияния украинского импорта зерна на цены, блокируя движение транспорта и пункты пропуска на границе тракторами и грузовиками и призывая Европейскую комиссию вмешаться.

А Турция заявляет, что ограничение на российский экспорт необходимо снять, чтобы соглашение о зерне было продлено.

Издание публикует рассказ украинского писателя Андрея Куркова о львовском духе хиппи и как он переживает российское вторжение. Как отмечает автор, украинский город стал убежищем для длинноволосых повстанцев под советами, и эта традиция остается очень живой. Во Львове в кафе на улице Генерала Григоренко, 1А живут и работают два десятка кошек. Они "работают" как психотерапевты, принося облегчение клиентам, пострадавшим от войны. Туда ходят выпить кофе, поесть пирожных и погладить кошек. Кафе остается открытым даже тогда, когда ракетные обстрелы вызвали отключение электроэнергии во всем городе. Больше в статье.

Российский торговец оружием Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в прошлом году, призвал экс-президента США Дональда Трампа искать убежища в России, поскольку его жизнь была "под угрозой".

BBC

Российский рубль упал до самого низкого значения через год после того, как Россия вторглась в Украину – 82 рубля за доллар США. Как пишет издание, Россия испытала масштабные экономические санкции после начала наступления на Украину в феврале 2022 года. Ранее в этом году РФ заявила, что ее экономика сократилась на 2,1% в 2022 году, что гораздо меньше, чем прогнозировалось падение на 15%. Рубль также упал на 2% до 90,06 против евро утром в пятницу.

CNN

В Украине заявили, что гигантский самолет Антонов Ан-225 был уничтожен во время вторжения России. Но Украина говорит, что снова будет летать. Журналисты пообщались с пилотом "Мрии", больше читайте в материале.

Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что "ни в чьих интересах, чтобы война в Украине продолжалась". Согласно заявлению, Си отметил, что "в интересах всех связанных сторон и всего мира как можно быстрее прекратить огонь и прекратить войну".

Военная разведка Великобритании считает, что российские войска "восстановили определенный импульс в битве за Бахмут" и "вероятно продвинулись в центр города". "На местном уровне "Вагнер" и командиры российского Минобороны приостановили свою продолжающуюся вражду и улучшили сотрудничество", - говорится в сообщении.

Делегация Российского футбольного союза проголосовала на выборах в Конгресс УЕФА в Лиссабоне, несмотря на санкции за вторжение в Украину, о чем подтвердили изданию в УЕФА CNN.

Gazeta Wyborcza

Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что российские техники могли совершить диверсию на истребителях МиГ-29, принадлежащих словацким военным. По его словам, дефекты в работе машин обнаружили украинцы, приехавшие в Словакию за неделю до передачи самолетов, "привезли запчасти и осмотрели их". Оказалось, что "самолеты могут летать, но это не значит, что они могут вести боевые действия".

Также польское издание пишет, что дыра в российском бюджете неожиданно перестала расти. В первом квартале текущего года дефицит бюджета России составил 2,4 триллиона рублей. Это почти 80% годового плана, но удивительно меньше, чем на конец февраля. Подробнее в статье.

Предлагается интервью с польским художником Бартеком Кельбовичем, создавшим 110 произведений об Украине. Участники встречи с Владимиром Зеленским во время визита в Варшаву держали плакаты с портретом президента. Журналисты побеседовали с художником, который создал этот плакат и подарил копию президенту Украины.