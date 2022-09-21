Об этом информируют в Офисе президента.

"Любое государство, провоцирующее голод, пытающееся сделать доступ к пище какой-то привилегией, пытающееся поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, - такое государство должно получать от мира жесточайшую реакцию. Реакцию, как за применение оружия массового поражения – химического, биологического или ядерного. Потому что распространение голода – это такое же аморальное и бесчеловечное оружие массового поражения, как распространение смертоносных бактерий или радиации", – подчеркнул Зеленский.

Для Украины важно восстановить аграрный экспорт, ведь это вопрос не только экономики, но и базовых ценностей и уважения жизни, убеждает президент Украины.

"За восемь месяцев прошлого года Украина экспортировала почти 38 миллионов тонн агропродукции. За восемь месяцев этого года мировой рынок получил уже почти на 10 миллионов тонн меньше. Минус 10 миллионов тонн нашего агроэкспорта – это плюс десятки миллионов людей, оказавшихся на грани голода или голодающих. И это лишь первые последствия российской блокады наших портов, российских попыток ракетными ударами помешать нам строить новую логистику экспорта и аморальной политической игры с колебаниями продовольственных цен", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ должна ответить за все свои преступления перед человечеством, в том числе и за голод.

"Зачем ей это все было нужно? Чтобы якобы милостиво давать продовольствие в обмен на суверенитет. В обмен на политическое покорение. В обмен на уязвимость. На уязвимость многих африканских, азиатских и европейских стран. Вот почему Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать", – добавил Зеленский.

Президент Украины призвал на Global Food Security Summit к солидарности в привлечении РФ к ответственности: "Будьте солидарны с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода, право на еду. Это право, а не привилегия. Так должно быть. Верю, что мы с вами сможем это гарантировать".

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