Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия и Путин решили максимально использовать Лукашенко для эскалации как против Украины, так и против Запада. Российская Федерация хочет поставить Беларусь под удар, отведя себя от потенциального удара", - отметил Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси только усугубит ситуацию и повысит ставки.

"Перспективы размещения ядерного оружия на территории Беларуси - это также подогрев эскалации. Это вообще беспрецедентное событие со времен Холодной войны. Это приведет к эскалации, ведь НАТО должен будет ответить", - отметил Александр Мусиенко.

13 июня белорусский оппозиционер Павел Латушко выразил мнение, что на территории Беларуси может оказаться ядерное оружие .

25 июня стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы.

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